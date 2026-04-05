Recital de Aday Mara para clasificar a Michigan para la final de la NCAA

Michigan ya está en la final de la NCAA y la madrugada dejó una noticia histórica para el baloncesto español. Aday Mara se convirtió en el primer español en alcanzar la final masculina del torneo universitario después del 91-73 de Michigan ante Arizona en la Final Four de Indianápolis. El equipo de Dusty May fue superior desde el inicio, abrió diferencia muy pronto y no permitió que el partido cambiara de rumbo. Michigan mandaba ya por dobles dígitos a los seis minutos y se fue al descanso con un claro 48-32, una ventaja que administró sin demasiados problemas en la segunda parte hasta cerrar una victoria muy sólida.

Un recital de principio a fin

Dentro de ese triunfo, el gran nombre fue Aday Mara. El pívot aragonés firmó 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 30 minutos, su mejor actuación de este March Madness y también su mejor registro anotador en la NCAA. Fue el máximo anotador del partido y una referencia constante cerca del aro. Michigan encontró muchas ventajas jugando con él en la pintura y Mara respondió con acierto, presencia en el rebote y capacidad para proteger la zona. Fue su partido más completo del torneo y llegó en la semifinal nacional, justo cuando más exigía el escenario.

También tuvo valor por el rival que había enfrente. Arizona llegaba con un balance de 36-2, como uno de los grandes favoritos al título, pero ante Michigan sufrió desde el arranque. Los Wildcats no pudieron frenar el ritmo del partido, perdieron balones y concedieron demasiadas opciones en transición. Michigan castigó esas pérdidas, dominó la pintura y fue siempre un paso por delante. Junto a Mara también aparecieron Trey McKenney, con 16 puntos, y Elliot Cadeau, con 13 puntos y 10 asistencias, en otra actuación coral muy seria del conjunto de Ann Arbor.

Noticias relacionadas

La victoria, además, ya tiene continuidad marcada en el calendario. Michigan jugará la final ante UConn, que en la otra semifinal venció a Illinois por 71-62. Así que la noche no solo dejó una clasificación histórica, también confirmó que Aday Mara ya forma parte de la historia del torneo y que lo hace llegando a la final en su mejor momento de la temporada.