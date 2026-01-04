El recado de Scariolo a su equipo tras perder ante el Barça: "Tenemos que ser capaces de mejorar la defensa"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, señaló la lucha en el rebote como el factor que marcó la diferencia en la derrota en el Clásico de la Liga Endesa ante el Barça por 100-105 en el Movistar Arena. El entrenador italiano también acusó la "falta de energía" de sus jugadores, en un calendario complicado, como otro de los grandes factores de la derrota, en un partido en el que el Real Madrid puso fin a 37 partidos seguidos ganando como local y a nueve triunfos consecutivos contra su eterno rival.

"Enhorabuena al Barça, han jugado con mucho acierto y paciencia. Los dos equipos han brillado más en ataque. La diferencia la ha marcado el rebote, es lo que ha sido determinante. No controlar el rebote, como casi siempre hacemos, nos ha dado desventaja. No hemos podido defender bien a Punter en la primera parte y luego tampoco sobre otros jugadores como Satoransky y Parra", analizó Scariolo en rueda de prensa.

"Todos los ajustes que hemos hecho han dado resultado durante un tiempo reducido pero no hemos tenido energía para sostener una buena defensa durante cuatro o cinco minutos seguidos. En una sucesión tan apretada de partidos, los equipos pueden tener más o menos energía. Probablemente el esfuerzo del último partido ante el Dubái nos ha pasado factura", continuó.

Sergio Scariolo, durante el Clásico de Liga Endesa ante el Barça / EFE

Asimismo, Scariolo reconoció que el equipo debe mejorar en defensa, después de encajar 105 puntos en el partido: "Hay que reconocer que siempre juegas contra rivales de mucha calidad, pero, efectivamente, la defensa la tenemos que mejorar. Tenemos que ser capaces. Cuando hay tan poco tiempo para preparar el partido...Hay una parte de esfuerzo y continuidad y hay que aceptar que hay poco tiempo de recuperación, algo que va por igual para ambos equipos".

Cuestionado por la no entrada de Len, que parecía preparado para sustituir a Usman Garuba en la primera parte, el técnico blanco indicó que fue una decisión táctica, propiciada por la reacción del pívot internacional con España. "Es un tema que Garuba en ese momento jugó sus mejores momentos y pensé que merecía la pena mantenerle en cancha. Usman reaccionó con su energía, que hasta entonces no había podido dar tanto", apostilló.

En ese factor reboteador, el azulgrana Joel Parra fue uno de los hombres más destacados del Barça. Sin embargo, Scariolo no quiso buscar culpables en sus emparejamientos con los aleros blancos Mario Hezonja y Gabriel Deck, reconociendo que el argentino debe descansar después de salir hace poco tiempo de lesión.

"Mario está en su media reboteadora. A 'Gaby' debo darle un respiro, porque está tirando del carro con mucha dedicación, pero viene de una inactividad larga y hoy tenía la gasolina casi a cero. Hay que entenderlo. Nunca escatima en esfuerzos, pero si no tienes energías no puedes dar más", apuntó.

Por último, en referencia a la inclusión del capitán Sergio Llull en el quinteto, Scariolo confesó que fue una cuestión de "experiencia" y que acabó contento por su rendimiento. "Hemos decidido por apostar por Sergio como titular por su experiencia. Ha estado bien, debemos seleccionar bien sus minutos en cancha, pero pese a jugar 20 minutos, en el más/menos, demuestra que ha hecho una buena contraprestación", finalizó.