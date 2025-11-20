En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Zalgiris Kaunas, en directo: la Euroliga, en vivo hoy
El conjunto blanco recibe al equipo lituano en la duodécima jornada de la competición
Arnau Montserrat
Real Madrid y Zalgiris se enfrentan este jueves en el Movistar Arena en la duodécima jornada de la Euroliga.
28-19
Contragolpe que remata Hezonja con un mate. Muchas pérdidas de Zalgiris. 4 robos suma ya Feliz.
28-16 / 2º cuarto
Gran arranque del Real Madrid en el segundo cuarto. Parcial de 6 a 0.
FINAL DEL PRIMER CUARTO: 22-16
Maledon aprovecha el hueco para la penetración y sumar los últimos dos puntos del cuarto para el Real Madrid.
20-16 / 1º cuarto
2+1 de Francisco con una bomba espectacular. La falta es de Okeke. Anota el francés el tiro libre. Se acerca el conjunto de Kaunas. Últimos 26 segundos de cuarto.
18-13 / 1º cuarto
Qué canasta de Sleva. Emparejado con Feliz, la diferencia de centímetros era demasiado grande.
18-11
Maodo Lo solo anota uno de los dos tiros libres. Está fallón el Zalgiris desde la línea de tiros libres.
18-10 / 1º cuarto
Brazdeikis corta el parcial de 8-0 del Real Madrid.
18-8
Festival de puntos de Campazzo que ahora fuerza dos tiros libres más. Los anota los dos y ya son 10 los puntos del argentino.
14-8 / 1º cuarto
TIEMPO MUERTO. El primero del partido. Lo pide Zalgiris. Mucho mejor el Real Madrid en este inicio de partido. 6 puntos suma ya Campazzo. 3 minutos 46 segundos para el final del primer cuarto.
14-8
Cómo está el Facu Campazzo. Dos más para él. Liderando al Madrid.
