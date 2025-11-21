El Real Madrid visita al colista para seguir persiguiendo el liderato en ACB

El Real Madrid tiene que cambiar rápido de chip tras vencer el pasado jueves al Zalgiris Kaunas con un ajustadísimo 100-99. Los de Scariolo se enfrentan este sábado al Covirán Granada (18 h) en tierras andaluzas, en un partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa. Será la última antes del parón por las ventanas FIBA.

Théo Maledon y Facundo Campazzo fueron claves en la victoria contra el Zalgiris / EFE

El liderazgo de Maledon y Lyles

Si bien es cierto que el Madrid ha mostrado irregularidad en las primeras semanas de competición, no todo son malas noticias para los blancos. El estado de forma de Théo Maledon y Trey Lyles invita al optimismo. Ambos llegaron en verano como incorporaciones muy importantes y, parecen haber caído de pie. Ambos fueron clave para derrotar al Zalgiris. El base francés completó su primera gran actuación con la camiseta blanca con 25 puntos, mientras que el interior canadiense también aportó otros 21.

El precedente de la derrota del Valencia Basket

A pesar de que el Covirán Granada ocupe la última posición en la tabla, es un rival capaz de todo. Ya lo demostró ante el Valencia Basket de Pedro Martínez, al que venció (85-79) hace tan solo dos jornadas. El conjunto taronja llegaba al encuentro invicto y perdió esa condición a costa de un Granada que fue superior a lo largo del choque.

Los jugadores del Madrid ya están avisados de que deberán jugar a su mejor nivel los 40 minutos si quieren volver a casa con la victoria. Los de Ramón Díaz cuentan con nombres como Luka Bozic, Matt Thomas o Lluís Costa en sus filas, jugadores más que contrastados en ACB.