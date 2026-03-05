En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Virtus Bolonia, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 30ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Virtus Bolonia
Xavi Turu
Real Madrid y Virtus Bolonia se enfrentan en el Movistar Arena en la 30ª jornada de la Euroliga.
3r cuarto | 7' | 51-40
¡¡2+1 para Tavares!! Se anima el conjunto blanco, mostrándose contundente en ataque y ganando posiciones en la pintura. Anotó el adicional el de Cabo Verde.
3r cuarto | 8' | 48-40
Tiros libres para Hezonja, que anota los primeros puntos de este tercer cuarto. +8 para los de Scariolo.
3r cuarto | 8' | 46-40
Minutos del tercer periodo en que ninguno de los dos conjuntos consigue anotar.
3r cuarto | 9' | 46-40
¡¡Taponazo de Tavares!!
¡Arranca el tercer cuarto!
Los blancos a consolidar el buen hacer del segundo acto para llevarse la victoria.
¡El canastón de Campazzo!
Esta fue la canasta del argentino para llegar al descanso.
¡Descanso! (46-40)
¡¡Canastón desde medio campo de Campazzo para cerrar el segundo periodo!! Pizarra de Scariolo que funcionó a las mil maravillas y los blancos se van a vestuarios con un +6 arriba.
2º cuarto | 1' | 43-38
Tiros libres para Tavares: anotó solo un lanzamiento el caboverdiano.
2º cuarto | 1' | 42-38
¡¡Triiiiiple de Llull!!
2º cuarto | 2' | 39-38
Anota fácil Vildoza y pone a los suyos a uno.
