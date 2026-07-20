El Real Madrid, en vilo con el futuro de Mario Hezonja

Gran parte de la planificación deportiva del Real Madrid de cara a la próxima temporada pasa porque Mario Hezonja deshoje la margarita y decida si su futuro está dentro o lejos del club blanco.

El pívot croata, con contrato con el club madridista hasta 2029, siempre ha tenido un mensaje de amor hacia el club blanco. Lo tuvo el verano de 2024, en el que tenía un precontrato firmado con el Barça para ejecutar una traición que para nada casaba con las palabras que pronunció tras levantar la ACB en Murcia. "Me siento mal por no haber ganado la Euroliga y me gustaría devolver a mi gente y a mi club muchos títulos más los próximos años", pronunció. Aquellas palabras no sentaron nada bien en el club azulgrana, que descartó su llegada al Palau.

Mario Hezonja, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

Cambio de representante pese a tener contrato hasta 2029 con el Madrid

Son palabras por un lado, pero hechos por el otro, tal y como ya ocurrió hace dos años. En este 2026 y pese a tener tres años más de contrato, Hezonja decidió cambiar de agencia para ponerse en manos de Misko Raznatovic. ¿El objetivo? Valorar una posible salida con una primera parada en la NBA, y quien sabe si para un posterior desembarco en otro proyecto europeo en el que Hezonja se sienta su máxima estrella. En Madrid, el salario no es ningún problema, ya que el croata supera holgadamente los dos millones de euros netos por curso.

Y ante esa posible salida, este lunes 20 de julio se presenta como un día clave en el futuro de Hezonja. En esta fecha expira el plazo que el croata tiene para abonar su cláusula de salida y marcharse a la NBA. La cifra se mueve sobre los 850.000 euros, y para el jugador y su entorno, es importante que, en caso de marcharse a América, la oferta llegue a lo largo de la jornada. De lo contrario, la cantidad que Hezonja debería abonar al Real Madrid se multiplicaría, y el croata debería firmar un importante contrato con alguna franquicia para que le compensase marcharse de la entidad madridista.

Mario Hezonja podría abandonar el Real Madrid / ACB Photo - Sara Gordon

La puerta a una posible salida a la NBA, abierta

"No es descartable, en absoluto. Las oportunidades de que se marche a la NBA son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar", llegó a pronunciar en abril Raznatovic, su nuevo representante. Hay que especificar que esa cláusula de 850.000 euros aplica únicamente a una salida NBA.

En caso de que Hezonja no quisiera seguir en el Madrid y algún equipo quisiese acometer su fichaje, la negociación ya sería diferente. Sobre la mesa, una tercera opción: que pueda fichar por algún equipo de la liga americana, y que ya sea a mitad de campaña o cuando terminase la temporada 26/27, quedase libre para poder volver a Europa sin restricciones.

Mario Hezonja, en su primera etapa en la NBA / EFE

Los fichajes del Real Madrid hasta la fecha

Hasta el momento, el Real Madrid ha anunciado los fichajes de Jaime Pradilla (Valencia Basket) y Tim Luwawu-Cabarrot (Baskonia), más allá de la contratación de Pedro Martínez como nuevo entrenador del renovado proyecto madridista.

Un cambio de banquillo, con el adiós de Sergio Scariolo en forma de destitución, que no gustó nada en su momento a Hezonja, tal y como explicó a través de sus redes sociales. "En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?". Veremos si en las próximas horas llega esa oferta NBA que comporte la salida del croata del club blanco.