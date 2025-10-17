El Real Madrid viaja a Belgrado para frenar el resurgir de Estrella Roja

El Real Madrid de baloncesto afrontará este jueves una complicada salida a Belgrado en la que intentará sumar su primera victoria a domicilio en la Euroliga, tras caer con derrota en el debut ante la Virtus de Bolonia. En frente, el Estrella Roja de Sasa Obradovic, flamante fichaje para dirigir el talentoso pero turbulento plantel serbio.

Los de Sergio Scariolo vienen de completar una gran actuación ante Partizán (93-86), en la que una actuación coral llevó a los blancos al triunfo. Sin embargo, pese a que fue un triunfo colectivo, los fichajes dieron un paso al frente. Nombres como Théo Maledon (que debutaba en Euroliga con el Madrid), Trey Lyles o Chuma Okeke fueron claves para el buen hacer de los blancos. Entre los tres, sumaron un total de 47 puntos y 63 créditos de valoración. El Real Madrid tiene la duda de Alberto Abalde por molestias físicas.

Tavares, otro de los grandes protagonistas ante el Partizán, ha advertido de la dificultad del encuentro en la previa: "Es un partido peligroso, no sabes lo que te vas a encontrar. Al final es nueva energía para ellos y para los jugadores, que querrán demostrar al entrenador que merecen estar en la cancha. Todo el mundo va a tener muchas ganas de querer hacer el mejor partido posible y si es contra nosotros mejor. Tenemos que estar lo más concentrados posible, jugar duro y ver si podemos sacar la victoria allí", manifestó.

"Lo importante para nosotros este año es intentar conseguir todas las victorias posibles como locales para que eso nos pueda dar un poco de respiro y luego salir fuera e intentar ganar lo máximo posible. Fuera es más difícil porque no tenemos a nuestra gente detrás empujando. Es el paso que nos falta por dar", añadió el caboverdiano.

Estrella Roja llega después de dos victorias seguidas

Los de Belgrado llegan al choque después de enderezar su mal arranque de temporada. Tras un verano con hasta once caras nuevas, el Estrella Roja arrancó la presente Euroliga con dos derrotas ante Olimpia Milán y Bayern Múnich, que provocaron la destitución de Ioannis Sfairopoulos. En el feudo del Fenerbahçe llegó el primer triunfo (81-86) y el pasado martes, en el estreno del técnico griego en el banquillo, los serbios consiguieron vencer al que hasta la fecha era el único equipo invicto: Zalgiris Kaunas. El Estrella Roja buscará ante el Real Madrid una victoria que le deje con balance positivo tras las cinco primeras jornadas.