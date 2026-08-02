Real Madrid y Valencia Basket luchan por Armoni Brooks

Después de un verano en el que Jaime Pradilla y Pedro Martínez han hecho las maletas para dejar Valencia y terminar en Madrid, el mercado de fichajes todavía puede guardar alguna operación en la que ambos equipos vuelvan a verse las caras.

Los blancos sacaron la chequera para pagar las cláusulas de rescisión de dos de los grandes activos del vigente campeón de Supercopa y Liga Endesa. Si por el técnico catalán abonaron un millón de euros, arrebatarle a los taronja al ala-pívot aragonés se incrementó hasta el 'kilo' y medio, asegurándose a uno de los mejores interiores del baloncesto nacional.

Jaime Pradilla y Pedro Martínez podrían irse juntos al Madrid / EFE

Uno de los mejores '2' de la pasada Euroliga

Ahora, tanto Real Madrid y Valencia Basket aspiran a competir por seducir a uno de los escoltas que mejores sensaciones dejó la pasada campaña en la Euroliga. Se trata de Armoni Brooks, que el anterior curso en el Olimpia Milano promedió 13,1 puntos y 3,5 rebotes por partido, con un porcentaje exterior del 41,6%. Un '2' de 28 años muy completo y que cada verano es uno de los perfiles más buscados en los principales equipos del viejo continente.

Tras finalizar su etapa de dos temporadas en Milán, el Asvel no dudó en lanzarse a por el jugador. Para ello, puso una oferta mareante encima de la mesa que convenció al estadounidense para desembarcar en Villeurbanne. Dos años de contrato a razón de 2,3 millones de euros netos por curso. Unos números difíciles de igualar y que certificaron que el club de Tony Parker iba con todo para cambiar su destino en una Euroliga en la que, durante los últimos años, se les ha tenido que buscar en la parte baja de la clasificación.

Armoni Brooks podría jugar en la Liga Endesa la próxima temporada / EFE

Asvel, lo que pudo ser y no será

Pero ese presupuesto, que aspiraba a ser de unos 60 millones de euros, ha quedado en papel mojado. Problemas económicos con algunos inversores han hecho que la cifra haya quedado reducida a unos 24. Algo que ha hecho que jugadores como Sylvain Francisco ya hayan hecho las maletas rumbo a Atenas (Panathinaikos). Otro, como Daniel Theis, podría acabar reforzando al Maccabi Tel Aviv.

El salario de Brooks es irreal para la situación económica que presentará Asvel el siguiente curso, y viendo los problemas financieros que tienen los galos, tanto Real Madrid como Valencia Basket se han interesado por el jugador. Así lo afirma el periodista Arale Weisberg, que también explicó a través de sus redes sociales que Estrella Roja y Maccabi también se encontrarían en la pugna por el estadounidense.

Armoni Brooks, en un partido de Euroliga ante París Basketball / Euroleague

Refuerzo extracomunitario

Brooks no tiene pasaporte comunitario, algo que entraría en conflicto con la actual situación del Real Madrid. Los blancos tienen a Chuma Okeke y al pívot Damian Jones, todavía pendiente de anunciarse, como jugadores extracomunitarios. También Gabriel Deck, aunque se espera que la próxima campaña ya pueda jugar aprovechando la nacionalidad española que ha tramitado. En los taronja, únicamente Kameron Taylor cuenta como 'extra' el próximo curso.

Quedará por ver qué equipo se lleva el gato al agua, con un Madrid que parece estar en cabeza por cerrar la incorporación de Brooks. El salario planteado por Asvel aspira a ser complicado de trasladarse a alguno de los equipos interesados, pero el balón está en el tejado del escolta, que esperará la oferta más interesante en todos los sentidos.