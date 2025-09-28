Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

Baloncesto

Real Madrid - Valencia Basket: final de la Supercopa Endesa en directo, hoy en vivo

Los blancos y los 'taronja' se jugarán el primer título de la temporada

Real Madrid - Valencia Basket

Real Madrid - Valencia Basket / X

Iker Kind

Iker Kind

Real Madrid y Valencia Basket disputan la final de la Supercopa Endesa en el Martín Carpena de Málaga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas