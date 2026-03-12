En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Valencia Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Real Madrid y Valencia Basket se enfrentan en el Movistar Arena en la 31ª jornada de la Euroliga
David Raurell
Real Madrid y Valencia Basket se enfrentan en el Movistar Arena en la 31ª jornada de la Euroliga.
1r CUARTO
REAL MADRID 18-19 VALENCIA BASKET
Pedro Martínez pide el 'challenge' de entrenador para intentar sacar tres tiros libres en una falta de Maledon sobre Montero.
1r CUARTO
REAL MADRID 18-16 VALENCIA BASKET
¡Triplazo de Gaby Deck!
El Movistar Arena estalla de alegría después de la canasta del argentino. Recuerden que Deck viene de descansar en ACB, ya que no viajó a Gran Canaria.
1r CUARTO
REAL MADRID 12-16 VALENCIA BASKET
Montero castiga la técnica de Tavares y anota el tiro libre.
Además, Scariolo aprovecha para dar entrada a pista a Maledon y Andrés Feliz, que reemplazan a Campazzo y Abalde.
1r CUARTO
REAL MADRID 12-15 VALENCIA BASKET
Mientras Montero y Sako remontan el partido para Valencia Basket, Edy Tavares ha recibido técnica por protestar ante el colegiado una jugada anterior.
Tras el 15º punto del cuadro de Pedro Martínez habrá tiempo muerto. Es el primero del encuentro.
1r CUARTO
REAL MADRID 10-10 VALENCIA BASKET
Moore (Valencia Basket) responde rápidamente a otra canasta de Hezonja e iguala el partido para los visitantes.
Los dos entrenadores están moviendo el banquillo constantemente en este arranque de encuentro.
1r CUARTO
REAL MADRID 7-5 VALENCIA BASKET
¡Canastón de Edy Tavares, que consigue el primer 2+1 del partido!
El de Cabo Verde anotó después que Campazzo fallara un claro tiro de dos desde la pintura.
1r CUARTO
REAL MADRID 4-2 VALENCIA BASKET
Anota uno de los dos tiros libres Facundo Campazzo después de recibir una falta personal de Badio
1r CUARTO
REAL MADRID 3-0 VALENCIA BASKET
¡Llega a primera canasta del partido tras casi dos minutos de juego!
Anota de tres Hezonja desde la esquina. Qué gran momento que vive el jugador croata del Real Madrid.
1r Cuarto
¡Ahora sí: Arranca el partido!
Ya se juega en el Movistar Arena
Antes del partido se ha guardado un minuto de silencio en honor de Vicente Paniagua, histórico jugador del Real Madrid de baloncesto. Falleció la semana pasada a la edad de 78 años.
Descanse en Paz.
- Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
- Lamine Yamal no entrena con el Barça
- El césped del Metropolitano, bajo sospecha
- Flick tiene un problema: un tridente sin filo
- Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
- Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
- Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas