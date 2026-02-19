Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Madrid - Unicaja, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo

Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja

Real Madrid y Unicaja buscan un puesto en semifinales de la Copa

Real Madrid y Unicaja buscan un puesto en semifinales de la Copa / @RMBaloncesto

Xavi Turu

Real Madrid y Unicaja se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.

