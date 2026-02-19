En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Unicaja, en directo hoy: resultado del partido de la Copa del Rey de baloncesto, en vivo
Sigue en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja
Xavi Turu
Real Madrid y Unicaja se enfrentan en el Roig Arena en los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
2º cuarto | 2' | 45-26
¡¡Triiiiple de Super Mario!!
2º cuarto | 3' | 42-26
Duarte busca participación y se quiere poner el equipo a sus espaldas. Se va a la línea de tiros y no falla.
2º cuarto | 4' | 42-22
Entra Duarte en escena para Unicaja, pero la réplica blanca es rápida y precisa con un tiro de tres de Abalde.
2º cuarto | 5' | 39-20
Calidad de Deck para sumar dos puntos más para los de Scariolo.
2º cuarto | 6' | 37-20
Maledon que penetra y no falla. Los blancos están muy acertados en zona ofensiva y suman un +17 arriba en el luminoso.
2º cuarto | 7' | 35-18
¡¡Triiiiiple de Alberto Abalde desde la esquina!! Los de Scariolo siguen a lo suyo desde fuera del perímetro...
2º cuarto | 8' | 32-18
Tyler anota un triple para Unicaja, pero los blancos siguen con su buen hacer defensivo y no fallan en ataque.
2º cuarto | 9' | 28-15
Empieza bien el segundo cuarto el equipo de Ibon Navarro: triple importante de Webb para meter a los suyos en el partido.
¡Final del primer cuarto! (28-12)
Acaba el primer cuarto con un triple de Lyles sobre la bocina. Tiro de tres más que ortodoxo del jugador del Real Madrid para que los de Scariolo lleguen al final del primer acto en el Roig Arena con una cómoda ventaja.
1r cuarto | 1' | 24-12
El tiempo muerto le ha ido mejor a los blancos que a los verdes. Suma dos puntos más un Madrid muy solvente en ataque.
