Real Madrid y Unicaja se dan cita en la eliminatoria más atractiva de los cuartos de la Copa

El primer día de la Copa del Rey de baloncesto arranca con dos platos grandes. Si el Valencia Basket - Asisa Joventut es todo un partidazo para abrir el torneo, el Real Madrid - Unicaja que se disputará a partir de las 21h (CET) no se queda atrás.

La final de la pasada edición se repite en la segunda eliminatoria de cuartos de final. Un partido, entre blancos y malagueños, que se celebró el pasado domingo en la jornada 20 de la Liga Endesa, y que se llevó el equipo de Sergio Scariolo por 92-96 tras firmar una increíble remontada.

"Badalona parecía imposible, pueden pasar cosas. La obligación de ganar la tiene el Madrid, no nosotros", comentó antes de viajar a Valencia Ibon Navarro, técnico del cuadro cajista, para quitarle la presión a sus jugadores.

Un duelo, entre ambos equipos, que está marcado por unas declaraciones del pívot de Unicaja, Olek Balcerowski, tras la derrota liguera del pasado fin de semana, referentes al arbitraje: "Sabemos que ante el Real Madrid son un poco diferentes algunas decisiones".

"Me parece un fantástico jugador. Se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es, e igual moverse un poquito menos en los bloqueos, porque seguramente lo habrán estudiado los árbitros. Se mueve bastante, pero nada más", comentó Scariolo en la previa.

"La Copa es una competición en la que las distancias se reducen. Además, en los partidos que hemos jugado contra Unicaja hemos visto cómo han sido capaces de ponernos en grandes dificultades. Viene como campeón de la Copa, con ganas de revalidar su título", admitió el entrenador italiano.

Un partido en el que alguno de los grandes nombres de esta Copa ya entrarán en acción. Al habitual binomio que forman Facundo Campazzo y Edy Tavares hay que añadir caras nuevas como las de Theo Maledon o Trey Lyles, o la gran versión con la que llega a la Copa Mario Hezonja, uno de los favoritos en la carrera por el 'MVP'.

Noticias relacionadas

Por su parte, jugadores como Kendrick Perry o Tyler Kalinoski ya cuentan con una amplia experiencia en el torneo, y esperan que perfiles como el de Chris Duarte se unan a la pelea para que la opción de levantar el tercer trofeo copero en cuatro años sea una realidad.