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Real Madrid - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y UCAM Murcia se enfrentan en el Movistar Arena en la 29ª jornada de la Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y UCAM Murcia se enfrentan en el Movistar Arena en la 29ª jornada de la Liga Endesa.
Madrid (76-80) Murcia l 3C l Min 2
Canasta de Forrest y respuesta de Feliz. Sube el ritmo en este final de tercer cuarto
Madrid (74-78) Murcia l 3C l Min 3
Llull responde con la misma medicina. Tripleee del capitán blanco
Madrid (71-78) Murcia l 3C l Min 3
Triple importante de Hands para Ucam
Madrid (71-75) Murcia l 3C l Min 3
Gran nivel defensivo de los blancos tras volver del descanso. Nada que ver con la primera mitad. El Ucam, como era de esperar, no está siendo capaz de mantener el nivel de acierto de la primera mitad
Madrid (70-75) Murcia l 3C l Min 4
Garuba fuerza la falta en su intento de penetración e irá a la línea de personal
Madrid (70-75) Murcia l 3C l Min 4
Canastón en la pintura de Hezonja. No está tan acertado en ataque el Ucam en este tercer cuarto
Madrid (68-75) Murcia l 3C l Min 5
2 de 2 para Forrest desde la línea
Madrid (68-73) Murcia l 3C l Min 5
Canasta de Maledon de dos para los blancos.
Madrid (66-73) Murcia l 3C l Min 6
Abalde entra en la pintura y anota de 2. Hands responde con otro triple para Ucam
Madrid (64-70) Murcia l 3C l Min 6
Respuesta de Dejulius con un espectacular 2+1 en penetración.
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