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Real Madrid - UCAM Murcia, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Real Madrid y UCAM Murcia se enfrentan en el Movistar Arena en la 29ª jornada de la Liga Endesa

David DeJulius, del UCAM Murcia, ante el madridista Sergio Llull durante el partido en el Movistar Arena.

David DeJulius, del UCAM Murcia, ante el madridista Sergio Llull durante el partido en el Movistar Arena. / ACB Photo/Sara Gordon

Sergi Bescós I Lázaro

Real Madrid y UCAM Murcia se enfrentan en el Movistar Arena en la 29ª jornada de la Liga Endesa.

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