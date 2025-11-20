El Real Madrid suda sangre para acabar con un combativo Zalgiris

El Real Madrid se apuntó la sexta victoria de la temporada en la Euroliga después de superar a Zalgiris Kaunas por 100-99. El partido fue tremendamente competido y liderado durante la gran mayoría del tiempo por los de Sergio Scariolo. Pese a ello, el cuadro de Tomas Masiulis no dio su brazo a torcer en ningún momento, obligando a los blancos a anotar 38 puntos en el último periodo para asegurarse el triunfo. Theo Maledon (25), Trey Lyles (21) y Facundo Campazzo (20) fueron los máximos anotadores de los locales, mientras que Sylvain Francisco se apuntó 33 puntos y 11 asistencias para 37 créditos de valoración que quedaron sin premio.

Real Madrid - Zalgiris (baloncesto, Euroliga), 20/11/2025 EUROLIGA RMA 100 99 ZAL Alineaciones REAL MADRID, 100 (22+21+19+38): Campazzo (20), Lyles (21), Deck (-), Hezonja (2), Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (25), Llull (2), Abalde (6), Krämer (), Okeke (-), Andrés Feliz (6), Garuba (6). ZALGIRIS, 99 (16+21+25+37): Francisco (33), Sirvydis (-), Tubelis (19), Ulanovas (8), Birutis (4) -cinco titular- Wright (11), Brazdeikis (10), Lo (1), Butkevicius (-), Rubstavicius (-) y Sleva (13).

Pese a que el Madrid arrancó mejor, catapultados por el descaro y la calidad de Facundo Campazzo (18-8), los lituanos reaccionaron para no perderle la cara la choque. Aun así, los blancos cerraron el primer asalto con seis puntos de ventaja (22-16).

Volvió a pegar un arreón el cuadro de Scariolo para irse +12 (28-16), pero de nuevo, el rendimiento ofensivo no era suficiente para romper el encuentro. Sylvain Francisco iba entrando en calor, pero el electrónico reflejaba al descanso un 43-37 favorable a un Real Madrid que únicamente lanzó cuatro triples en la primera mitad, errándolos todos.

Sylvain Francisco firmó una gran actuación ante el Real Madrid / EFE

Fue en el tercer cuarto en el que Zalgiris elevó sus prestaciones. Comandados por un brillante Azuolas Tubelis, los de Tomas Masiulis evaporaron la desventaja, y gracias a un parcial de 0-9 llegaron a irse siete puntos por encima de los blancos (47-54).

Unos minutos delicados de los que el Real Madrid se logró recuperar, gracias a Edy Tavares y a Theo Maledon, que lideraron la reacción local hasta el empate a 62-62 con el que se entró al último asalto.

Edy Tavares, junto a Maodo Lo / EFE

Lejos de que hubiese nerviosismo, los dos equipos se desataron en ataque. Tras dos acciones del base galo, los blancos mandaban por 85-81 a falta de tres minutos para la bocina final.

Pero fueron en aquellos instantes en los que a Zalgiris se le mojó la pólvora, y Campazzo, con dos acciones de bella factura, situó el 89-81 que parecía ser definitivo. Los lituanos no habían dicho la última palabra, y tras dos triples consecutivos de Dustin Sleva y Edgaras Ulanovas, redujeron la desventaja a tan solo dos tantos (89-87). Quedaba minuto y medio.

Campazzo siguió a lo suyo, mientras que Francisco y Ulanovas ponían a Zalgiris a tan solo un punto (94-93). Trey Lyles falló y los lituanos tuvieron la opción de ganar el partido, pero a Maodo Lo le señalaron una falta en ataque muy rigurosa tras impactar con el Facu. El alemán se llevó una técnica por protestar, y el Real Madrid, que sobrevivió a la irrupción final de Francisco, se adjudicó su sexta victoria continental de la temporada tras el error de Ignas Brazdeikis a la desesperada desde el centro de la pista.