El Real Madrid sobrevive para imponerse a un combativo Joventut

El Real Madrid sudó tinta china para apuntarse la quinta victoria de la temporada en la Liga Endesa. Los de Sergio Scariolo se impusieron al Joventut por un ajustado 75-80 en un partido decantado en los instantes finales, y en el que los 18 puntos de Ricky Rubio y los 16 de Ante Tomic acabaron resultando estériles para el cuadro de Dani Miret. Alex Len, con 12 puntos en su segundo partido con la camiseta blanca, fue el líder anotador de los visitantes.

El Olímpic volvió a registrar una gran entrada (11.372 espectadores) para medirse a un Real Madrid que llegaba lanzado a Badalona, en busca del tercer triunfo consecutivo lejos del Palacio. Gabriele Procida y David Kramer dieron descanso a Chuma Okeke y a Mario Hezonja en la convocatoria, mostrando el gran fondo de armario con el que cuenta Sergio Scariolo.

Sergio Scariolo, en el partido de ACB frente al Joventut / ACB Photo - David Grau

El choque, que enfrentaba a dos equipos con el mismo balance de triunfos y derrotas (4-1), cumplió con las altas expectativas generadas. Mucha igualdad e intensidad en un primer tiempo en el que ninguno de los dos conjuntos logró distanciarse excesivamente en el electrónico.

Tomic, líder verdinegro en la primera mitad

Ante Tomic, con 10 puntos en los primeros 20 minutos, situó un interesante 15-9 en el marcador bien contestado con por los blancos. Le dio la vuelta el Madrid en una primera parte en la que anotaron todos sus jugadores a excepción de Edy Tavares, y los visitantes se marcharon a vestuarios con una ventaja de dos tantos (35-37).

Ricky Rubio arrancó la segunda mitad muy eléctrico, con dos acciones consecutivas que encendieron al Olímpic. Pese a ello, la producción ofensiva de los verdinegros sufrió un atasco, y Tavares colocó el +10 (42-52) en el marcador. No estaba siendo un buen momento para los locales, pero llegó una brillante reacción liderada por un triple de Guillem Vives y un mate de Yannick Kraag que volvieron a meter al Joventut de lleno en el partido (52-57).

Len castigó la pintura verdinegra

Se entró al asalto final con el 55-63 favorable a los blancos. Alex Len, que recién disputaba su segundo partido con el Real Madrid, hizo mucho daño en la pintura. Dos primeros minutos de periodo letales que empezaban a hacer saltar las alarmas en Badalona (57-69).

Alex Len, frente al Joventut / ACB Photo - David Grau

Intentaba no rendirse la Penya, y una nueva acción de Tomic les volvió a situar por debajo de los 10 tantos de ventaja (63-71). Los de Dani Miret nunca dejan de creer, y llevados en volandas por su afición, llegaron a colocarse a tan solo cuatro puntos (67-71).

Se les estaba haciendo larguísimo el partido a los blancos, y Ricky no dudó en echarse el equipo a las espaldas para tratar de conseguir la victoria. Un triple suyo, más tres tiros libres colocaron a la Penya a tan solo un punto a falta de 50 segundos para la bocina final. Tavares erró una suspensión lateral, y Ricky tuvo tiro para poder por delante a su equipo, aunque su lanzamiento no entró. Campazzo puso desde la línea de personal el 75-78, y tras el error en el triple de Adam Hanga, el argentino finiquitó el choque desde el 4,60 para el 75-80 final.