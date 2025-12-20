El Real Madrid de Scariolo buscará mantener el liderato de Liga Endesa en su visita a Lleida

Hiopos Lleida y Real Madrid se citan este sábado (19 h) en el Barris Nord, en la undécima jornada de la Liga Endesa. Las dinámicas de ambos son prácticamente opuestas. Los blancos han ganado diez de sus once últimos partidos, y vienen de vencer al París Basketball en un ajustado duelo de Euroliga (95-90). Actualmente son líderes en solitario de la ACB, con nueve victorias y una derrota. El Valencia Basket está 8-1, con un partido pendiente.

Trey Lyles y Walter Tavares / X

Por contra, los de Gerard Encuentra están inmersos en una racha negativa. Ya son cuatro derrotas consecutivas, y por ello buscarán volver a saborear el triunfo ayudados por una afición que llenará el Barris Nord. El técnico catalán advirtió en la previa que "el Real Madrid es uno de los mejores equipos de Europa".

El Bàsquet Girona quiere seguir alejándose del descenso

Los de Moncho Fernández abrirán la jornada en Fontajau ante La Laguna Tenerife (18 h). A pesar de su derrota ante el Real Madrid en la última jornada, han ganado cuatro de sus últimos siete partidos. Están con tres victorias de margen sobre el descenso, y quieren seguir poniendo tierra de por medio. En frente tendrán al equipo más veterano de la competición, liderado por el dúo Marcelinho Huertas y Gio Shermadini.

El Manresa, ante un duelo clave en Burgos

Los de Diego Ocampo, que vienen de ganar un partido de Eurocup en tierras polacas, visitan la cancha del Burgos (21 h), colista de la ACB. A pesar de ello, no será un partido nada fácil para el Manresa, que actualmente ocupa una delicada decimosexta posición en la tabla, y necesita sumar un triunfo que le permita alejarse de la parte baja. Podrían debutar en competición doméstica los recién fichados Ferran Bassas y Eli Brooks.