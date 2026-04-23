El Real Madrid salva jugar a puerta cerrada el Playoff de la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv

La serie de cuartos de final de la Euroliga que enfrenta a Real Madrid y Hapoel de Tel Aviv en el Movistar Arena se jugará con público en las gradas, que previamente habrá sido identificado, según se ha acordado en una reunión que este jueves ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Madrid.

Fuentes de Delegación han informado de que en la reunión de coordinación para la seguridad de estos partidos se han analizado los informes policiales y la valoración de la Oficina Nacional de Deportes que, en el contexto actual, rebaja la situación de riesgo alto de anteriores encuentros a riesgo medio.

En la reunión se ha alcanzado un acuerdo con los representantes del Real Madrid para la celebración de estos partidos con la asistencia exclusivamente de público previamente identificado.

El Palacio de los deportes de la Comunidad de Madrid, en una imagen de archivo / ACB Photo - Victor Carretero

Podrán acceder los abonados

Esta decisión conllevará que las primeras filas del graderío no estén ocupadas, tendrán permitido el acceso los abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono y en los palcos VIP también se identificará a los asistentes.

Además, no habrá venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes, se reforzará el control en la entrada y habrá restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo.

También la apertura de accesos se realizará con mayor antelación, el dispositivo de seguridad contará con 450 efectivos policiales.y habrá refuerzo de seguridad privada.

Sergio Scariolo, en el último Clásico de Liga Endesa ante el Barça / Dani Barbeito

Según las fuentes de Delegación de Gobierno, así los partidos podrán disputarse en condiciones de seguridad y de forma compatible con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en los exteriores del recinto.

La serie, al mejor de cinco partidos, se abrirá con dos partidos (29 de abril y 1 de mayo) en el pabellón madrileño. En caso de ser necesario un quinto partido, se disputará en Madrid, el 12 o 13 de mayo.