El Real Madrid recibe al Zalgiris con la urgencia de ganar en Euroliga

El Real Madrid se enfrenta al Zalgiris Kaunas (20:45 h) en una nueva jornada de Euroliga. Los blancos volverán a jugar en el Movistar Arena, escenario en el que perdieron la imbatibilidad la semana pasada a costa del Panathinaikos (77-87). A pesar de la última derrota, el equipo acumula ocho victorias en nueve partidos esta temporada en su feudo, entre todas las competiciones.

Los blancos quieren escalar posiciones en la clasificación

Sergio Scariolo no ha tenido un inicio fácil en su vuelta al banquillo del Palacio. Estamos todavía en noviembre y de las once jornadas que se han disputado en Euroliga, los blancos ya han encajado seis derrotas. Si algo ha dejado claro el equipo en el primer tramo de temporada es su dificultad para vencer con regularidad a domicilio. Tantos tropiezos para todo un Real Madrid condenan a los de Scariolo a una undécima posición en la tabla, fuera de los puestos de 'Play-In'.

El técnico también valoró el nivel de Théo Maledon, uno de los fichajes de este curso: "Él se siente más cómodo en el uno, eso es evidente. Otra cosa es que se pueda adaptar a jugar en el dos. Para nosotros, es un recurso que podemos utilizar y lo hacemos. En la faceta defensiva nos tiene que permitir jugar con dos jugadores relativamente pequeños. Eso a veces es posible y otras no. Su naturaleza e historial siempre ha sido de uno, pero está demostrando que se puede adaptar a jugar junto a Campazzo" añadió, en referencia al ex del ASVEL.

Théo Maledon, en una acción del último partido contra el Bilbao Basket / REAL MADRID

El italiano tiene las dudas de Alex Len y Andrés Feliz. Ambos sufrieron esguinces de tobillo la semana pasada y su presencia en el partido se decidirá a última hora.

Zalgiris, un rival peligroso

El conjunto lituano llega al choque habiendo perdido en sus dos últimas visitas europeas: Olympiacos y Dubai vencieron a los de Kaunas en la doble jornada de la semana pasada. Sin embargo, los de Tomas Masiulis están siendo una de las grandes revelaciones en este inicio de campaña. Así lo muestra la clasificación, en la que actualmente ocupan la tercera plaza con siete triunfos y cuatro tropiezos.

Scariolo advirtió en la previa del peligro que tiene el Zalgiris: "Es uno de los mejores equipos de estos primeros partidos de la Euroliga. Tiene un rendimiento ofensivo muy bueno, con un porcentaje de tiro alto y con capacidad de ir al contraataque, sobre todo desde las pérdidas que saben forzar al rival", comentó.