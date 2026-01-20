Un Real Madrid en racha recibe al Olimpia de Milán en el Palacio

El Real Madrid de Sergio Scariolo afronta una semana clave con una doble jornada europea en casa que determinará sus aspiraciones reales en la presente campaña de la Euroliga. El conjunto blanco, que está atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada, viene de ganar al Valencia Basket (94-79) en la Liga Endesa, y este martes (20:45 h) recibe al Olimpia Milano. Los italianos son undécimos con un balance de 11-11.

Scariolo aseguró en la previa que Milán tiene un nivel más alto del que refleja su posición en la tabla: "Este martes tenemos un partido importante, que debemos afrontar con mucha cautela. El Milán es un rival mucho más fuerte de lo que sugiere su posición en la clasificación. Basta con ver su plantilla, con tantos jugadores talentosos y experimentados. Es un equipo muy bien formado físicamente, con una puntería de tres puntos entre las mejores de la competición", comentó.

Sergio Scariolo, en el Clásico de Euroliga ante el Barça / EFE

En el partido de ida, los blancos cayeron en Italia por 89 a 82. Por ello, Scariolo advirtió del peligro de su rival y de la importancia de controlar las emociones tras una racha de cinco triunfos: "Ya nos ganaron en Milán y han sido capaces de derrotar a casi todos los mejores equipos de la liga. Necesitamos recuperar el equilibrio emocional adecuado tras dos grandes victorias y, en general, en un momento muy positivo para nosotros, sin dejar que eso nos lleve al riesgo de dejarnos llevar por la euforia".

El Real Madrid es quinto actualmente en Euroliga, con el mismo balance que Barça y Valencia Basket (14-8). Tras el partido con Milán, los blancos recibirán el próximo jueves al Mónaco, un rival directo en la lucha por un puesto en el Top4 al final de la temporada regular.