BALONCESTO
Un Real Madrid en racha cierra la primera vuelta en la cancha del Breogán
Los de Scariolo quieren prolongar sus grandes sensaciones en su visita al Pazo dos Deportes de Lugo
El Real Madrid visitará este sábado (19 h) la cancha del Río Breogán, en lo que es ya la última jornada de la primera vuelta de la Liga Endesa. Los de Scariolo vienen de lograr su séptimo triunfo consecutivo. Esta vez, la víctima fue el Mónaco de Spanoulis (90-78). En clave ACB, los blancos ya saben que cerrarán este primer tramo de temporada con el liderato. Actualmente marchan con 14 victorias en 16 partidos. Delante tendrán a un Breogán que ha sido una de las revelaciones hasta la fecha. El conjunto lucense registra un 7-9 de balance y parece que no sufrirá para mantener la categoría. Scariolo no podrá contar con Maledon, lesionado ante el Mónaco.
Girona y Lleida quieren seguir alejándose del descenso
Básquet Girona y Hiopos Lleida ocupan posiciones cómodas en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa. Ambos equipos vienen de ganar en la última fecha, y comparten el mismo balance: siete victorias y nueve derrotas. Los de Moncho Fernández abrirán la jornada (18 h) visitando la cancha del Basket Zaragoza, que les sigue de cerca en la clasificación, con una victoria menos. En el caso del conjunto ilerdense, los de Gerard Encuentra recibirán en el Barris Nord (20 h) al San Pablo Burgos. Los burgaleses son penúltimos con tres victorias, pero vienen de perder por tan solo un punto ante el Barça, con lo que no son un rival nada fácil.
