El Real Madrid no quiere sustos ante el Asvel

En la Euroliga, cualquier despiste se paga caro. El nivel de la competición sube año tras años, y cada vez hay menos resultados 'sorprendentes'. Pero lo cierto es que el Real Madrid tiene este jueves (21h) uno de esos partidos en los que no está permitido fallar, con la visita al Movistar Arena del Asvel.

El cuadro francés lleva años instalado en las últimas posiciones de la tabla clasificatoria de la competición europea. Tanto París como Mónaco parecen haberle comido la tostada a nivel francés, y sin Alba Berlín en la Euroliga, las previsiones iniciales vuelven a situar a Asvel lejos del playoff, y con ese objetivo de no acabar en la última posición.

¿Partido trampa?

Ahora bien, este partido ante el Real Madrid llega en un momento temprano de la competición para ambos equipos. De hecho, el conjunto de Sergio Scariolo ya tuvo un primer accidente cayendo en la jornada inaugural de la competición en Bolonia (74-68). Y en la segunda, el equipo supo aguantar y sufrir ante Olympiacos, al que acabó derrotando por 12 puntos de diferencia (89-77).

Sergio Scariolo, durante el encuentro ante Olympiacos / SERGIO PÉREZ

El técnico italiano sigue trabajando en esa evolución del equipo, pero para el duelo ante el Asvel seguirá contando con bajas importantes. La más destacada la de un Théo Maledon que no podrá enfrentarse a su antiguo equipo, mientras que Gabriele Procida y Usman Garuba también se perderán el compromiso.

Theo Maledon, durante la pretemporada con el Real Madrid / X

Un partido marcado por las bajas

En cuanto al cuadro francés, los de Pierric Poupet viajan a Madrid con un balance de una victoria (Baskonia, 102-95) y una derrota (Valencia, 77-80). El galo tiene las bajas confirmadas de Shaquille Harrison y Thomas Heurtel, mientras que el recién incorporado Mehdy Ngouama es duda, al igual que Nando De Colo, que se perdió la última jornada de la liga francesa. El veterano exterior francés ha arrancado en Europa con 14,5 puntos de media por partido.

"Son un rival que está jugando con mucha eficacia y que ha ganado al Baskonia y ha estado muy cerca de ganar al Valencia, que en este momento es un referente en toda Europa por calidad de juego y rendimiento. Son un equipo muy atlético, con mucha capacidad de tiro en distintas posiciones, y también con cierta experiencia en algunos jugadores clave", comentó Scariolo en la previa del duelo.