El Real Madrid quiere seguir en racha en su visita a París

El Real Madrid visitará este martes (21 h) la cancha del París Basketball, buscando una victoria que ayude a prolongar sus buenas sensaciones, tanto en lo que refiere al juego como también a la racha de triunfos que encadena el equipo. Sería el séptimo consecutivo en la Euroliga, en la que los de Sergio Scariolo son terceros, atravesando uno de sus mejores momentos del curso.

Los blancos son el mejor conjunto de Europa como local. En su feudo, han cosechado cinco de sus últimas seis victorias europeas. Ahora, el conjunto de Scariolo iniciará una larga travesía lejos del Movistar Arena, al que no volverá hasta el 26 de febrero para medirse al Bayern de Múnich en la jornada 29.

En el partido de ida, el Madrid superó al París Basketball por un ajustado 95-90, y ahora intentará sumar un nuevo triunfo ante un rival que Scariolo definió como "bastante especial" por su manera de jugar, por lo que deberán ser "inteligentes en su forma de jugar", apuntó.

Theo Maledon será baja por una lesión en la pierna / EFE

El técnico italiano no podrá contar con Théo Maledon, que sufrió una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha en la jornada anterior ante el Mónaco, "una pérdida grave" en la dirección y en la rotación de la plantilla, aunque podría llegar a la Copa del Rey "justito". Scariolo apuntó que no quiere sobrecargar a Facundo Campazzo, y por ello, Andrés Feliz deberá dar un paso adelante en la rotación.

Será muy importante para el devenir del choque la defensa que pueda hacerle el Madrid a Nadir Hifi. En el único precedente entre ambos equipos esta temporada, el escolta francés se quedó en 11 puntos y únicamente anotó un triple en 11 intentos.