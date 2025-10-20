El Real Madrid, protagonista de la encuesta a los capitanes de la Euroliga

Ya tenemos aquí un habitual del mes de octubre: el cuestionario anual de la Euroliga. La mejor competición de baloncesto del continente ha revelado los resultados de dichas encuestas, realizadas de caras a la presente temporada 2025-26. Los votantes, en representación de los clubes, son los capitanes de los 20 equipos que componen la actual edición de la Euroliga.

Mike James y Kendrick Nunn, los grandes peligros

Los dos últimos MVP's de la competición (James en 2024 y Nunn en 2025) han sido protagonistas en categorías que les colocan entre lo que son, estrellas de la Euroliga. En el caso de Mike James, el base del Mónaco ha sido votado por el 25% como el jugador con más talento de la competición. Sin embargo, ha sido Kendrick Nunn, con un 35%, el considerado jugador más difícil de defender. El escolta del Panathinaikos ha empezado la temporada a un gran nivel, a pesar del -4 de valoración que registró en la última jornada.

Protagonismo madridista para Lyles y Tavares

El pívot caboverdiano, Edy Tavares, ha sido elegido por el 25% de los capitanes como el jugador que ficharían para su equipo. Esto es un indicador de que aunque no tenga un juego tan vistoso, el coloso del Real Madrid sigue siendo un jugador absolutamente diferencial por todo lo que aporta a su equipo cuando está en pista.

Su nuevo compañero, Trey Lyles, ha sido nombrado como debutante con más 'hype'. Las expectativas con el canadiense son grandes por su talento y también su dilatada trayectoria en la NBA. Además, en las primeras jornadas ha dejado brotes verdes, esperanzadores para la afición blanca.

El mejor ambiente, en Belgrado

El Partizan, con un 45%, ha liderado la votación al mejor pabellón. Es la cuarta temporada desde que el equipo serbio volvió a la Euroliga, y en cada partido, el Belgrade Arena se llena. Los aficionados del Partizan no solo se dejan la voz en los partidos como local, sino que a lo largo de los últimos cursos, también han protagonizado desplazamientos masivos, en los que los de Zeljko Obradovic han jugado con el público a favor a pesar de estar en territorio enemigo.

Francisco, Donta Hall y Tyrique Jones, otros nombres propios

La encuesta también ha destacado a otros nombres que quizás no están entre los más aclamados cuando hablamos de estrellas, pero que también tienen roles importantes en sus respectivos equipos. El ex del BAXI Manresa, Sylvain Francisco, actualmente liderando al Zalgiris, ha sido elegido con el 20% como el jugador con mejor manejo de balón. Donta Hall y Tyrique Jones, pívots de Olympiacos y Partizan respectivamente, han sido seleccionados como jugadores más espectaculares con un 30% de los votos. Dos nombres que suelen ser fijos en las mejores jugadas de cada jornada.