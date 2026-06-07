El Real Madrid, un polvorín tras el fracaso en el play-off de la Liga Endesa

El Real Madrid empieza a ser consciente de las consecuencias del batacazo en el play-off de la Liga Endesa, tras caer a las primeras de cambio ante La Laguna Tenerife por un sorprendente 1-2, con los dos triunfos aurinegros en el Palacio. La afición madridista mostró su hartazgo y decepción dedicándole una sonora pitada tanto a los jugadores como a un Sergio Scariolo cuyo futuro al frente del equipo es bastante incierto.

"¿Mi futuro? No es una pregunta para mí. Tengo tres años de contrato y ésta es una pregunta para el club. Por las culpas que podemos asumir, pido perdón a los aficionados, que siempre han estado con nosotros, y les agradezco el esfuerzo a los jugadores, sobre todo a los chavales que han llegaron y quisieron ayudar", comentó el entrenador italiano que ha sido el principal foco de críticas en las redes sociales por parte de los aficionados blancos.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Duras críticas contra Scariolo

"Es el mayor caradura que existe. No va a renunciar ni a un céntimo de los tres años de contrato", "Tú poco vas a hacer. Tienes los días contados. Decepción máxima. Fuera de aquí", "Ridículo histórico. Scariolo y su staff deben irse sin que lo tengan que echar" o "¡Echad a Scariolo ya! No hay debate posible. Ridículo histórico, pésimo juego, 0 títulos. Vergüenza total" son algunos de los comentarios que ha recibido Scariolo en las últimas horas.

El capitán del equipo, Sergio Llull, también tomó la palabra, a través de sus redes sociales, para pedir perdón a la afición. "Enhorabuena al Tenerife por su pase a semifinales, muy merecido. Temporada para olvidar la nuestra. Mis disculpas, madridistas. No hemos estado a la altura de la exigencia y la responsabilidad que conllevan el defender este escudo. Gracias por el apoyo durante el año! Hala Madrid siempre!". De Mario Hezonja, muy activo habitualmente en sus redes sociales, ni rastro por el momento.

El croata volvió a ser el mejor del Madrid en anotación en el tercer partido de la serie (22 puntos), pero en las dos derrotas blancas ante los tinerfeños, su carta de tiro en el triple ha sido de un discreto 1/7. Además, eligió el peor día para hacer su registro más negativo de la temporada en ACB en el apartado estadístico del +/- (-15 con él en pista). Con contrato hasta 2029, el cambio de agente con esta temporada en marcha indica que podemos estar ante un nuevo verano de culebrón con relación a su futuro.

Mario Hezonja, ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Sara Gordon

Un verano con cambios a la vista

Trey Lyles, David Kramer, Sergio Llull, Omer Yurtseven y Mady Sissoko terminan contrato a finales de mes. El ala-pívot canadiense cuenta con ofertas potentes de la Euroliga, sin descartar un posible regreso a la NBA, mientras que el escolta alemán ha sido prácticamente invisible en la rotación para Scariolo. Los dos últimos llegaron como parches para el juego interior tras las lesiones de Edy Tavares, Usman Garuba y Alex Len.

El internacional español estará de baja prácticamente toda la próxima temporada, mientras que no hay un diagnóstico claro de cuando puede volver a las pistas el caboverdiano, lesionado de gravedad en su rodilla izquierda. Con 34 años y con contrato hasta 2029, la situación no es nada positiva para el juego interior del Real Madrid. Además, todo apunta a que Izan Almansa, tras haber tenido también un protagonismo mínimo, también se marchará a Estados Unidos, a la NCAA. Y luego la 'carpeta' Llull, y una renovación que desde Madrid, no dan por hecha. Cumplirá 39 años en noviembre, y su rendimiento ya ha sido bastante discreto este curso.

Sergio Llull, jugador del Real Madrid / EFE

A Mateo no le salvó ganar seis títulos en tres años

La situación es complicada, porque el mercado de entrenadores es bastante limitado este verano, y porque cesar a Scariolo tras su primer año afectaría a la credibilidad de un proyecto arrancado hace un año. Con un presupuesto cercano a los 60 millones de euros, con un gasto en la plantilla superior a los 50 'kilos' en unas cifras aportadas por el portal '2playbook', el Real Madrid se ha estampado con un inesperado año sin títulos. El curso pasado se destituyó a Chus Mateo tras haber ganado en tres años seis títulos (dos ACB, dos Supercopas, una Copa y una Euroliga). Tener un proyecto ganador no le sirvió al actual seleccionador español para conservar su empleo. ¿Le servirá a Scariolo el rosco de títulos en su primera campaña?