El Real Madrid ya se plantea la destitución de Scariolo

Las aguas del Manzanares bajan muy turbias tras la histórica eliminación del Real Madrid a manos de La Laguna Tenerife con un sonoro 95-107 en el tercer partido de cuartos de final amenaza con derribar el ambicioso proyecto del baloncesto blanco.

De hecho, podría llevarse por delante a un Sergio Scariolo al que se le había confiado una plantilla de campanillas y muy amplia para pelear por todos los títulos, pero la realidad es que ya ha perdido los cuatro a los que optaba y cerrará el año en blanco.

La situación es muy complicada, con el club pendiente de las elecciones en las que el alicantino Enrique Riquelme desafiará el reinado de un Florentino Pérez que parte como claro favorito a estas elecciones exprés que nadie esperaba.

Sergio Scariolo no daba crédito a lo que veía en la pista / EFE

La 'venganza' de Juan Carlos Sánchez en junio de 2022 con Pablo Laso tras el infarto que sufrió el vitoriano, el nombramiento de su 'segundo' Chus Mateo y el despido del actual seleccionador español desembocaron en el fichaje de Scariolo el pasado verano por tres temporadas, hasta 2028. Y claro, ahora tocaría rehacer todo el proyecto y buscar un entrenador cuando ni se había planteado.

En cierto modo, es una situación similar a la que se vive en el Barça con Xavi Pascual. Joan Laporta intervino personalmente para convencer al de Gavà el pasado otoño y firmó también por tres temporadas. Tras colaborar con la dirección deportiva en los fichajes de cara al próximo curso, ahora se marcha y el próximo proyecto sigue sin entrenador.

Un tema que no juega a favor del italiano es su turbia relación con la afición, que ha parecido tener siempre una cuenta pendiente con él, en ocasiones con comportamientos difíciles de entender. La enorme pitada tras la eliminación supo a cuerno quemado al propio Florentino Pérez, que trataba de esconderse lo más posible en el palco ante el sopor de lo que veía en la séptima derrota liguera en los últimos ocho partidos.

Scariolo, abandonando el Movistar Arena este sábado / EFE

Con las millonarias renovaciones de Walter Tavares y Mario Hezonja o fichajes de relumbrón como el de Trey Lyles o la vuelta de Usman Garuba, empezó perdiendo la final de la Supercopa ante el Valencia Basket (98-94) y cayó frente al Kosner Baskonia por 100-89 en la final de la Copa del Rey. Sin Garuba, Len ni Tavares, la Euroliga voló en la final ante Olympiacos (92-85).

Los fichajes a última hora del uzbeko nacionalizado turco Ömer Yurtseven y del maliense Mady Sissoko no han servido para mejorar unas prestaciones defensivas lamentables del Real Madrid ni la eliminación en los cuartos de final a manos de un cuadro lagunero lleno de jugadores veteranos, empezando por el 'genio' Marcelinho Huertas a sus 43 años. Y también queda señalado su 'segundo', un Luis Guil especialista en una defensa que ha desaparecido en las últimas semanas.

A Scariolo lo podría salvar la falta de alternativas válidas que ilusionen a la afición, pero la próxima temporada ya empezaría con un ambiente podrido y... miren lo que le sucedió el pasado otoño a Joan Peñarroya. Especular es gratis. Pablo Laso podría no seguir en el Anadolu Efes y Juan Carlos Sánchez dejó el Madrid el pasado verano, Zeljko Obradovic está libre, Ataman ha fracaso esta temporada con el Panathinaikos...