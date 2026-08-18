El Real Madrid de Pedro Martínez se pone en marcha

Son pocos los equipos de la Liga Endesa que todavía no han empezado la pretemporada, entre ellos el Barça y el Baskonia. La mayoría ya han tomado el primer contacto y, tras superar los pertinentes reconocimientos médicos, ya han empezado a sentar las bases en pista de su idea de juego. Algunos tienen mucho trabajo por delante, como el Real Madrid, que al mando de Pedro Martínez está obligado a volver a la senda de los títulos.

Tras una decepción mayúscula con Sergio Scariolo en el banquillo y realizar una apuesta muy importante que terminó con el año en blanco, la directiva madridista, con Juan Carlos Sánchez de nuevo a los mandos sustituyendo a Sergio Rodríguez, decidió dar un volantazo y volver a empezar.

Una apuesta segura

Sánchez decidió apostar por otro de los entrenadores más respetados del baloncesto europeo y un hombre que sabe de primera mano lo que es ganar títulos en España a nivel de clubes. Además, sin grandes presupuestos como el del Real Madrid.

Pedro Martínez sacó lo mejor de Jean Montero / EFE

Pedro Martínez ganó la Liga Endesa y disputó la Final Four de la Euroliga con el Valencia Basket, ganándose el respeto de los aficionados gracias a su entretenido baloncesto, eléctrico pero ordenado. Todo ello logrando sacar el máximo rendimiento a jugadores que tenían mucho baloncesto por sacar: Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla, Braxton Key, Sergio de Larrea, etc.

Pretemporada larga

El tropieza de la pasada campaña tuvo importantes consecuencias, como la destitución de Scariolo, pero también a nivel de competiciones. Tras 16 años participando en la Supercopa de forma ininterrumpida, el Real Madrid no será de la partida en esta ocasión.

Aunque al jugador y al aficionado le gustaría disputar el primer título de la temporada, esto también tiene su parte positiva. Pedro Martínez y su staff disponen de 36 días para asentar el juego que quiere ofrecer el conjunto blanco durante los próximos nueve meses. El primer encuentro oficial será el 24 de septiembre, en partido de Euroliga en la pista del Dubai de Xavi Pascual.

En el primer día de trabajo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el técnico catalán ya pudo tener a su disposición a los Facu Campazzo, Sergi Llull, Gabriel Deck y Walter Tavares, así como a las caras nuevas: Max Shulga, Timothé Luwawu-Cabarrot, Eli John Ndiaye, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen y Olivier Sarr.

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Por delante, muchas sesiones de entrenamiento, de vídeo y tres partidos en los que ponerse a prueba. El primero, el 5 de septiembre ante el Baskonia, en el I Memorial Urbano González Escapa; completará la preparación en el XV Torneo Costa del Sol, donde se enfrentará a La Laguna Tenerife (11 de septiembre) y al Unicaja (12 de septiembre).