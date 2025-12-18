En Directo
Baloncesto
Real Madrid - París Basketball, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de la Euroliga entre el Real Madrid y el París Basketball
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y París Basketball se enfrentan en el WiZink Center en la 17ª jornada de la Euroliga.
Madrid (47-48) Paris I 2Q Min 1
Scariolo pide el challenge. Parece que entiende que la acción ha sido demasiado violenta.
Madrid (47-48) Paris I 2Q Min 1
Muy inteligente el Facy forzando una falta en ataque y recuperando el balón para los blancos.
Madrid (46-48) Paris I 2Q Min 2
Canastón de Maledon que fuerza un tiro adicional. ¡Qué manera de penetrar!
Madrid (44-48) Paris I 2Q Min 2
Triplazoooo de Okeke
Madrid (41-46) Paris I 2Q Min 2
Pide tiempo muerto Scariolo
Madrid (41-46) Paris I 2Q Min 2
Paris dominando el partido ahora mismo. Está perdiendon el control y el ritmo del partido el Madrid en este segundo cuarto
Madrid (41-44) Paris I 2Q Min 3
Tavares haciendo muuuuucho trabajo en la pintura del Paris.
Madrid (39-44) Paris I 2Q Min 4
Cuidado que el Paris está llevando el partido a donde les gusta a los parisinos...
Madrid (39-40) Paris I 2Q Min 4
¡¡Tremendooooo mate de Rhoden!!!!
Madrid (39-38) Paris I 2Q Min 4
Triiiiple de Mario para poner al Madrid 1 arriba
