Real Madrid - Panathinaikos, en directo: la Euroliga, en vivo hoy
El conjunto blanco recibe al equipo de Ergin Ataman en la undécima jornada de la competición
Albert Miranda
Real Madrid y Panathinaikos se enfrentan este jueves en el Movistar Arena en la undécima jornada de la Euroliga.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 59-73 29'
¡Triiipleeee de Hezonjaaaaa!
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 56-73 29'
¡Ventaja de +17 para el Panathinaikos! Máxima distancia en el marcador. Sloukas está siendo uno de los mejores del encuentro. Sobre todo, está sabiendo cuando canastar: sus puntos son en buenos momentos del Real Madrid. Esto frena el avance blanco.
¡Vaya canastón de Sloukas! Cuando solo quedaba un segundo, ha hecho una finta y ha anotado desde la pintura.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 56-67 28'
Otro dos puntoooos de Andrés Feliz: ya lleva 16 puntos en el encuentro. Con estos puntos, ya está haciendo su mejor actuación en un partido de la Euroliga.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 54-65 27'
Buuen tercer cuarto del Real Madrid para mejorar la imagen y la distancia. Por otro lado, el mejor del encuentro está siendo Fried: más de 15 puntos y consiguiendo parar a Tavares.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 52-63 26'
En estos momento, ambos conjuntos están teniendo muchas impreciosiones y fallos en los tiros. No obstante, Tavares y Fried lo arreglan.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 50-61 25'
¡Otra canasta de Andrés Feeeeeliz! Cinco puntos en dos jugadas. Ergin Ataman ha tenido que pedir tiempo muerto, porque el Real Madrid está haciendo buenos minutos.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 48-61 24'
¡Tripleeeee de Andrés Feeeeeliz!
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 44-61 24'
Vaya duelo de titanes que hay en el partido entre Tavares y Faried.
Euroliga: Real Madrid - Panathinaikos | 44-59 23'
Mini parcial del Real Madrid de 4-0. Muy corto, pero necesario para cambiar la dinámica.
