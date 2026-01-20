En Directo
Euroliga
Real Madrid - Olimpia Milano, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 23ª jornada entre Real Madrid y Olimpia Milano
David Raurell
Real Madrid y Olimpia Milano se enfrentan en el Movistar Arena en la 23ª jornada de la Euroliga.
2º Cuarto
Guduric firma un 2 de 2 desde la línea de personal.
2º Cuarto
Se reanuda el partido en el Movistar Arena
Olimpia anota primero en el arranque
1r Cuarto
Final del primer cuarto en Madrid
Armoni Brooks, con otro triple más para los visitantes, reduce la diferencia a los siete puntos.
El Madrid defenderá ventaja tras un gran primer período de los jugadores de Scariolo
1r Cuarto
¡Triplazo de Ricci para Olimpia Milano!
Pese a eso, el Madrid afronta el último minuto del cuarto con +10 pts
1r Cuarto
Segundo tiempo muerto del partido.
El Madrid con +9 pts en este momento; la máxima ventaja en los ocho minutos de juego.
1r Cuarto
¡Canastón de Maledon tras una jugada que arrancó con tapón de Tavares en defensa!
El Real Madrid más cómodo en pista. Olimpia Milano no se encuentra tras un inicio esperanzador
1r Cuarto
Mario Hezonja se marcha entre aplausos tras anotar canasta. Entra en su lugar Gaby Deck
1r Cuarto
Poeta solicita tiempo muerto tras el gran parcial de los blancos.
El Madrid con siete puntos de ventaja a falta de 4 minutos para el final del primer cuarto
1r Cuarto
El Real Madrid despliega todo su talento en ataque y remonta el partido en pocos minutos
1r Cuarto
Gran inicio de Olimpia Milano a domicilio (2-6).
Los italianos han salido de inicio con: Ellis, Brooks, Shields, Leday y Booker
