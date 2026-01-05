El Real Madrid, obligado a reaccionar para no entrar en crisis

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, destacó en la víspera del encuentro de la vigésima jornada de la Euroliga ante el Asvel Villeurbanne, penúltimo de la tabla, los "pasos hacia adelante" de su equipo desde que inició la competición el pasado mes de octubre.

El Real Madrid, con un balance de 11 victorias y 8 derrotas, ocupa actualmente el décimo puesto de la clasificación, el último que otorga plaza para los 'play-in', y por ello el técnico italiano puso como objetivo "remontar" en la tabla, ya que sólo se encuentran a dos victorias del líder, el Valencia Basket.

"Si pensamos en cómo estábamos en octubre a como estamos ahora, nos damos cuenta de los pasos hacia adelante que hemos dado. Tenemos que seguir dando muchos más y nos encantaría poder empezar, poquito a poco, a remontar en la clasificación. Estamos solo a dos victorias del primero y nos gustaría sumar victorias para ir creciendo", declaró Scariolo a los medios del club.

Una vez más, el italiano lamentó la "dinámica" del calendario, que esta semana exigirá un nuevo esfuerzo a la plantilla con tres partidos, dos de Euroliga, ante el Asvel y el Maccabi, y otro de la ACB, ante el Morabanc Andorra, en el inicio de la segunda vuelta de la competición continental. "Empezamos la segunda ronda. No hemos tenido casi tiempo para respirar, pero esta es la dinámica del calendario. Tenemos que afrontar este viaje con mucha concentración y ganas de seguir mejorando", admitió.

El Asvel francés, que jugará en casa, ha inscrito ya en la competición al pívot camerunés Paul Eboua, su último fichaje tras la salida del veterano Nando De Colo, segundo máximo anotador histórico de la Euroliga, rumbo al Fenerbahce. A pesar de su ausencia, Scariolo valoró la aportación del exmadridista Thomas Heurtel o el estadounidense Glynn Watson en el puesto de base.

"El rival está en un gran momento de forma. Ha ganado dos partidos jugando muy bien. Es un equipo muy atlético, que impone un ritmo muy alto y con mucha fuerza en la pintura. Tiene excelentes manejadores como Watson y Heurtel. Tenemos que estar preparados, saber que será un partido difícil y que aquí nadie ha ganado con facilidad", analizó.

Por su parte, el argentino Facundo Campazzo puso el foco en la "dificultad" del LDLC Arena, donde el Real Madrid sufrió "una derrota muy dura" el año pasado, y coincidió con Scariolo al definir al Asvel como un equipo "atlético". "Es un equipo atlético en el que cualquiera de sus jugadores puede defender a cualquiera de los nuestros. Hay que estar preparados, no hay que darles oportunidades de que marquen el ritmo del partido. Tenemos que pensar en ser generosos: pasarnos la pelota y atacar desde la defensa. Creo que, si hacemos eso, en ataque vamos a ser nosotros mismos y no tendremos que remar desde atrás", indicó Campazzo.

Por ello, subrayó el control del rebote como una de las claves del partido, que llega tras la derrota del fin de semana en la Liga Endesa ante el Barça, con la que el Real Madrid puso fin a una racha de 37 partidos seguidos ganando como local en la competición doméstica. "Sabemos a lo que nos enfrentamos, venimos de una dura derrota en la ACB y qué mejor manera de levantar cabeza que contra ellos. Es un partido que va a requerir mucho desgaste físico y mental. Si podemos controlar el rebote y controlar el ritmo del partido tenemos muchas posibilidades de ganar", finalizó.