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Real Madrid - Morabanc Andorra: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Liga Endesa
Real Madrid y Morabanc Andorra se enfrentan en el Movistar Arena en la 25ª jornada de la Liga Endesa
David Raurell
Real Madrid y Morabanc Andorra se enfrentan en el Movistar Arena en la 25ª jornada de la Liga Endesa.
FINAL
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¡Ponemos punto y final al seguimiento en vivo del encuentro entre Real Madrid y MoraBanc Andorra!
Los blancos salen reforzados después de la derrota en Euroliga ante Baskonia y afrontarán con más confianza el próximo encuentro en la pista de Olympiakos.
Recuerden que pueden seguir toda la actualidad de la Liga Endesa en Diario SPORT.
¡Hasta pronto!
FINAL
El Real Madrid ha sido el claro dominador del partido pese a firmar un mal primer cuarto. De hecho, el cuadro visitante ha llegado a ganar de 17 puntos, pero los blancos no han tardado en darle la vuelta al maracdor.
Para conseguirlo han sido claves David Krämer, Andrés Feliz, Len y Tavares; los máximos anotadores del Madrid en el encuentro.
FINAL
Los de Sergio Scariolo alcanzan las 23 victorias en Liga Endesa y continúan en lo alto de la clasificación.
Por su parte, MoraBanc Andorra sigue en plazas de descenso tras encadenar la cuarta derrota conscutiva.
4º CUARTO
¡Final: El Madrid continúa intratable en Liga y suma otra victoria más!
MoraBanc Andorra ha conseguido maquillar el marcador en el tramo final, pero el triunfo del Madrid ha sido claro (97-90)
4º CUARTO
Últimos 30 segundos de partido. El Real Madrid ya celebra el triunfo.
4º CUARTO
Suma y sigue el Real Madrid gracias al acierto de Feliz. Ya rozan los 100 puntos los de Scariolo (97-85).
4º CUARTO
¡Otro triple para David Krämer, que alcanza los 13 puntos personales!
Qué gran partido que ha firmado el alemán.
4º CUARTO
Gabriele Procida anota de tres y permite al Madrid alcanzar los 90 puntos en el partido.
4º CUARTO
Tiempo muerto solicitado por Zan Tabak, técnico de MoraBanc Andorra. Restan 4 minutos de partido.
4º CUARTO
El Real Madrid juega con el cronómetro a su favor, consciente que la ventaja es lo suficientemente ámplia para lo que queda de partido
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