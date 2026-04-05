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Real Madrid - Morabanc Andorra: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Liga Endesa

Real Madrid y Morabanc Andorra se enfrentan en el Movistar Arena en la 25ª jornada de la Liga Endesa

Andrés Feliz, en un partido con el Real Madrid

Andrés Feliz, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Victor Salgado

David Raurell

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