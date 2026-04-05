Real Madrid - Morabanc Andorra: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Liga Endesa

FINAL

¡Gracias por acompañarnos!

¡Ponemos punto y final al seguimiento en vivo del encuentro entre Real Madrid y MoraBanc Andorra!

Los blancos salen reforzados después de la derrota en Euroliga ante Baskonia y afrontarán con más confianza el próximo encuentro en la pista de Olympiakos.

Recuerden que pueden seguir toda la actualidad de la Liga Endesa en Diario SPORT.

¡Hasta pronto!