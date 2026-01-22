Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Igualdad máxima en el Movistar Arena

Real Madrid y Mónaco son quinto y tercero en la clasificación, respectivamente, con el mismo balance (15-8). Sin embargo, en la ida, el Real Madrid cayó derrotado 100 a 95 en su desplazamiento a Mónaco, por lo que será vital ganar esta noche e intentar hacerlo por mayor diferencia.

Los de Scariolo irán a por ello, con la moral bien alta al encontrarse invictos este mes de enero: se han impuesto a Dubai Basketball, Asvel, Maccabi, Barça y Milán. Y además, han logrado la victoria en casa en 11 de 12 partidos de esta Euroliga. Aunque el Mónaco no lo pondrá fácil, ya que fuera de su pabellón han logrado 7 triunfos, y ante rivales fuertes como Olympiacos, Valencia Basket o Barcelona.