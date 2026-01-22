En Directo
Euroliga
Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 24ª jornada entre Real Madrid y Mónaco
Pablo Rivera
Real Madrid y Mónaco se enfrentan en el Movistar Arena en la 24ª jornada de la Euroliga.
El Madrid pone la directa (15-7)
Tres minutos han necesitado los de Scariolo para anotar la primera canasta, pero en un visto y no visto han ganado nueve puntos de diferencia (13-4). El Mónaco no se encuentra cómodo en defensa ante un gran Campazzo en ataque, que aún no ha anotado canasta pero no ha dejado de marear a los monegascos con sus asistencias (3), y el acierto del Madrid desde la línea de tres.
Primeros minutos de respeto (10-4)
Ambos equipos han salido a pista dándose espacio, pero sin permitir al rival acercarse a canasta. Varios intentos de lejos sin acierto, y fallos bajo aro provocados por la presión defensiva. El ritmo físico está siendo muy duro, veremos cuánto aguantan las piernas de los jugadores... Quedan 6 minutos del primer cuarto.
¡Arranca el partido!
El Real Madrid empieza el duelo con Facundo Campazzo, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Chuma Okeke y Edy Tavares en el quinteto inicial. Por su parte, el Mónaco salta a pista con Elie Okobo, Mike James, Daniel Theis, Nikola Mirotic y Alpha Diallo.
Los miedos de Vasileios Spanoulis
El Mónaco no tiene a cualquiera en el banquillo. El míster es el histórico Vasileios Spanoulis, y su talento en pista lo ha plasmado a la perfección con este equipazo que tiene. El técnico griego teme esta noche a dos nombres: Facundo Campazzo y Edy Tavares, los dos jugadores que le volvieron loco en el encuentro de ida. Pero hay que recordar que, pese a ponérselo difícil, los monegascos salieron victoriosos en ese duelo. Y es que Spanoulis tampoco se queda corto con su plantilla, con nombres tan conocidos y peligrosos como Mike James o Nikola Mirotic.
Los mejores del momento
El Real Madrid es el mejor equipo del momento en la Euroliga gracias a sus últimos resultados y su buen juego. Hace cinco partidos que no pierde, pero su última derrota fue ante el propio Mónaco. Además, como motivación extra, el conjunto monegasco llega tras sumar una derrota dolorosa que cortó su buena racha, pero no le impidió seguir siendo el mejor equipo en ataque de esta competición. Sin duda alguna, veremos un auténtico partidazo esta noche.
Igualdad máxima en el Movistar Arena
Real Madrid y Mónaco son quinto y tercero en la clasificación, respectivamente, con el mismo balance (15-8). Sin embargo, en la ida, el Real Madrid cayó derrotado 100 a 95 en su desplazamiento a Mónaco, por lo que será vital ganar esta noche e intentar hacerlo por mayor diferencia.
Los de Scariolo irán a por ello, con la moral bien alta al encontrarse invictos este mes de enero: se han impuesto a Dubai Basketball, Asvel, Maccabi, Barça y Milán. Y además, han logrado la victoria en casa en 11 de 12 partidos de esta Euroliga. Aunque el Mónaco no lo pondrá fácil, ya que fuera de su pabellón han logrado 7 triunfos, y ante rivales fuertes como Olympiacos, Valencia Basket o Barcelona.
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al directo de SPORT del Real Madrid - AS Mónaco, correspondiente a la jornada 24 de la Euroliga de baloncesto. Un partido que tendrá lugar en Movistar Arena de Madrid a las 20:45h.
El duelo se prevé muy igualado: se enfrenta el mejor equipo en casa ante el segundo que más victorias a domicilio. Los dos están empatados a 15 victorias, y hoy los de Scariolo buscarán encadenar su sexto triunfo consecutivo en esta Euroliga. El Mónaco, por su lado, tratará de reencontrarse con la victoria después de caer ante el Estrella Roja y perder su racha de seis partidos seguidos ganando...
