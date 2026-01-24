Baloncesto
El Real Madrid mantiene su velocidad de crucero con medio equipo fuera
Cómodo triunfo del conjunto de Scariolo, que dominó sin problemas al Río Breogán, con gran actuación de Mario Hezonja (28 puntos y 30 de valoración) para sumar la octava victoria consecutiva
El Real Madrid alargó su triunfal racha con un sólido triunfo en la pista del Río Breogán (83-105), que aguantó con vida en el partido hasta que el internacional croata Mario Hezonja entró en escena en el tercer cuarto para asegurar el octava victoria consecutiva de su equipo entre Liga Endesa y Euroliga.
Liga Endesa
BRE
MAD
|Río Breogán, 85
|(19+24+22+20): Cook (10), Russell (6), Arturs Kurucs (3), Andric (6) y Brankovic (7) -cinco inicial-; Dibba (12), Sakho (6), Apic (-), Francis Alonso (14), Aranitovic (4) y Mavra (17).
|Real Madrid, 103
|(19+24+27+33): Campazzo (8), Kramer (3), Okeke (9), Hezonja (28) y Len (12) -cinco inicial-, Feliz (9), Llull (5), Lyles (5), Garuba (12), Almansa (6), Procida (6) y Amosov (-).
Sin Walter Tavares, Gabriel Deck y Alberto Abalde, a los que Sergio Scariolo dio descanso, ni Théo Maledon, por lesión, Hezonja firmó su enésima exhibición (28 puntos, 30 créditos de valoración) para confirmar el crecimiento del Real Madrid a menos de un mes de jugarse el primer título de la temporada en la Copa del Rey de Valencia.
La puesta en escena de los blancos fue inmejorable. Con un parcial 0-10 de salida, aprovechando los numerosos errores del Breogán desde la línea de tres puntos, el conjunto madridista enfrió el ambiente del Pazo Provincial. Pero la entrada en pista de Mavra y Sakho dieron otro aire al ataque celeste. Después de un triple de Dibba, el Breogán igualó el choque.
Remontada gallega
Francis Alonso culminó la remontada gallega (21-19, min.11), pero el Real Madrid siguió moviendo con mucho criterio el balón pese a errar tiros liberados. Los de Scariolo mandaban en el poste bajo y eso obligó a Luis Casimiro a devolver a la pista a Sakho. Su equipo lo agradeció.
El Breogán, mucho más intenso en defensa, empezó a creer. Cook castigó la defensa blanca con otro triple y esta vez fue Scariolo quien paró el encuentro porque la renta breoganista ya era de 8 puntos (43-35). El italiano retocó el juego interior con Alex Len, y el gigante ucraniano se encargó él solo de apagar el incendio con ocho puntos consecutivos.
En el tercer cuarto, el Real Madrid irrumpió con una marcha y eso le permitió coger una renta que terminaría siendo decisiva, pese a que el Breogán llegó a ponerse a dos en el inicio del último asalto tras una canasta de Francis Alonso.
Entre Mario Hezonja y Okeke, quienes firmaron 21 de los 27 puntos de su equipo en ese cuarto, allanaron el camino hacia la victoria de los blancos, pese al empeño de Dominik Mavra por mantener al Breogán. Un imperial Hezonja y dos triples seguidos de Procida enterraron las opciones del equipo gallego de volver. Con el encuentro resuelto, Scariolo hizo debutar al joven alero ruso Egor Amosov.
- El Barça no llegó a tiempo con la cláusula de Dro
- Cañizares: 'Joan García no puede disfrutar en el Barça
- Anna Lewandowska se sincera: 'Robert me dijo que cuando se jubile...
- Si Flick no gana la Champions, deberían echarle
- ¡El Barça estaría cerca de fichar a la gran joya del fútbol uruguayo!
- La filtración que obligó al Barça a mover ficha con la Grada d'animació
- Asvel - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
- Monchi: 'Con Van Persie estaba todo cerrado... y a Marcelo lo pararon en Madrid