Real Madrid - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la 21ª jornada entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv

Theo Maledon cuajó un gran partido ante Fenerbahçe

Theo Maledon cuajó un gran partido ante Fenerbahçe / EFE

Albert Miranda

Real Madrid y Maccabi Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en la 21ª jornada de la Euroliga.

