En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv, en directo: sigue el partido de la Euroliga, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 21ª jornada entre Real Madrid y Maccabi Tel Aviv
Albert Miranda
Real Madrid y Maccabi Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en la 21ª jornada de la Euroliga.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 33-39 | 16'
El Maccabi Tel Aviv está penetrando a la pintura como quieren y el Real Madrid no está siendo capaz de poder pararlo.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 33-37 | 15'
¡Triplaaaaazoooooo de Deeeck!
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 30-37 | 14'
Tiempo muerto del Sergio Scariolo. Edy Tavares se ha marchado al banquillo y el Real Madrid lo está sufriendo en la pintura.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 30-33 | 14'
Buena canasta de Deck para poner al Real Madrid a tres puntos del Maccabi Tel Aviv.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 26-33 | 13'
¡Triiipleeeee de Saaaantoooos! Consigue un 3+1y anota un canastón.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 24-29 | 12'
Canastón de Sorkin, tras una buena finta.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 24-27 | 11'
¡Triiipleeeee de Maleedooon!
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 21-25 | 11'
¡Arranca el segundo cuartoo!
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 21-25 | 10'
¡Finaaaaaal del primer cuaartoooo! El Real Madrid pierde por 21-25 contra el Maccabi Tel Aviv. Un mal porcentaje en triples le está condendando en el resultado. Además, el equipo Israelí está defendiendo muy bien en zona.
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv | 21-25 | 9'
El equipo Israeli está defendiendo bien durante este primer cuarto y al Real Madrid le está costando mucho desde la línea de tres.
