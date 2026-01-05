BALONCESTO
El Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de Euroliga se disputará a puerta cerrada
El encuentro se disputará a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional
El partido de la Euroliga de baloncesto que enfrentará al Real Madrid-Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de enero se disputará a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional.
Así lo ha anunciado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras mantener una reunión a la que han acudido responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.
Martín ha confirmado asimismo que se han comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves y que, para garantizar tanto el desarrollo del partido como el "derecho a manifestación", habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.
Por su parte, el Real Madrid anunció que "el importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática, sin que deba ser reclamado por el comprador". "En el caso de los abonos regulares, el importe correspondiente se compensará en la renovación de la próxima temporada".
- Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
- Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
- Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
- Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- El Girona ya sabe cuál es la clave para cerrar el fichaje de Ter Stegen