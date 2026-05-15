El Real Madrid se lanza a por el exNBA Omer Yurtseven para paliar las lesiones en el juego interior

El Real Madrid está dispuesto a reforzar su plantilla de cara al play-off de la Liga Endesa debido a las múltiples bajas que ha sufrido el equipo de Sergio Scariolo en su juego interior.

Tanto Edy Tavares, lesionado de su rodilla izquierda, como Alex Len, diagnosticado con una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo, tienen muy difícil volver a jugar con el equipo blanco en lo que resta de curso. De hecho, el único '5' que tiene alguna opción de regresar en las eliminatorias por el título liguero es el ucraniano, pero ni mucho menos está confirmado.

Parches para tratar de solventar las bajas

Scariolo se ha quedado con Usman Garuba como único pívot puro del primer equipo, si bien es cierto que el internacional español se ha reconvertido a dicha posición tras haber dado sus primeros pasos en la élite como ala-pívot. El entrenador italiano puede poner parches, como los de Chuma Okeke e Izan Almansa en la posición de '5', aunque de las opciones provisionales, la más fiable es la de Trey Lyles ocupando dicha demarcación.

Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / ACB Photo - Aitor Arrizabalaga

Ante este escenario, el conjunto blanco está dispuesto a acudir al mercado por segunda vez desde que arrancó el curso. Ya lo hicieron a los pocos meses de iniciar, con la contratación de Len tras la salida de Bruno Fernando al Partizán.

Yurtseven, en el radar del Real Madrid

Según apunta 'Basketnews', el Real Madrid se ha fijado en Omer Yurtseven, pívot turco de 27 años y que en estos últimos meses ha pertenecido a los Golden State Warriors. El interior ha ido alternando su participación en la NBA con el equipo de la G-League (Río Grande Valley Vipers), aunque su temporada arrancó muy lejos de la costa oeste estadounidense.

Omer Yurtseven, en un partido de la Euroliga con Panathinaikos / EFE

Yurtseven formó parte del Panathinaikos en el inicio del curso 25/26. En Euroliga, promedió 6,3 puntos y 3,5 rebotes en menos de 13 minutos por partido, en un protagonismo que fue decreciendo al mismo ritmo en el que Ergin Ataman, su seleccionador en Turquía, le fue perdiendo confianza. Un curso antes, Yurtseven había registrado 8,3 tantos y cuatro capturas por duelo en la competición europea.

Un '5' de la vieja escuela

Yurtseven se ha 'paseado' en la liga de desarrollo de la NBA, promediando 23 puntos, 13,3 rebotes y 2,3 tapones por encuentro. El turco es un '5' de la vieja escuela, más peligroso cerca del aro que lejos de él, con algo de tiro a media distancia, y peligroso en el bloqueo, algo de lo que se podrán nutrir los exteriores del Real Madrid. Todo ello con una importante altura (2,13m) que le permite intimidar en defensa y que no le imposibilita correr la pista a buen ritmo en transición.

Omer Yurtseven en un partido con los Golden State Warriors / NBA

Eso sí, Yurtseven tan solo podría ayudar al Real Madrid en lo que queda de Liga Endesa, ya que el mercado se cerró en la Euroliga hace ya varios meses, de manera que Scariolo tendrá que tirar con lo que tiene en una Final Four en la que se medirán al Valencia Basket el próximo viernes 22 de mayo a partir de las 20h (CEST).