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Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa.
¡Ambos equipos ya preparan el partido sobre la pista!
Partidazo a cara o cruz
Real Madrid y Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en un partido de vida o muerte para ambos equipos que quieren su billete para las semifinales de los Playoffs de la Liga Endesa.
Los de Scariolo, tras conseguir empatar la eliminatoria en Tenerife, vuelven a la capital para materializar su pase a semis. Los blancos deben ganar si no quieren quedarse sin opción de levantar un título por primera vez desde 2011.
Por otro lado, Laguna Tenerife viaja a Madrid con la intención de repetir su victoria histórica en el primer partido de la serie. Los de Txus Vidorreta saben que han ofrecido dos caras muy diferentes en esta eliminatoria y darán lo máximo en este tercer y último partido
¡Muuuuuuy buenas tardes desde el Movistar Arena!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del tercer partido entre Real Madrid y La Laguna Tenerife correspondiente a los cuartos de final de los Playoffs de la Liga Endesa
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