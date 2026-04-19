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Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 27ª jornada entre Real Madrid y La Laguna Tenerife
Xavier Zapater
Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en la 27ª jornada de la Liga Endesa.
1er cuarto | 13-6 | 7’
Llull de treeeees...¡Tripleeeee del Real Madrid! Han arrancado muy enchufados desde más allá del arco. 3 de 4 intentos.
1er cuarto | 10-6 | 7’
¡Tripleeee de Abaldeee! Le dejaron espacio y no se lo pensó el gallego.
Aunque responde rápido Marcelinho con un tiro de cuatro metros. No falla desde ahí.
1er cuarto | 7-4 | 8’
Patty Mills contacta bien con Llull para generarse el espacio, levantarse de media distancia y sumar dos puntos.
1er cuarto | 7-2 | 8’
Tavares transforma dos tiros libres, tras recibir la primera falta de Abromaitis.
1er cuarto | 5-2 | 9’
¡Tripleeeee del Real Madrid! ¡El primero del partido!
1er cuarto | 2-2 | 9’
Arranca el encuentro con un intercambio rápido de canastas. Tavares para el Real Madrid y Marcelinho para la Laguna Tenerife.
1er cuarto | 0-0 | 9’
¡BALÓN AL AIRE! Comieeeenzaaa el partidoooo con la primera posesión para el Real Madrid. Juega Facundo Campazzo.
El quinteto de la Laguna Tenerife: Marcelinho, Mills, Giedraitis, Abromaitis y Fran Guerra.
¡TODO PREPARADO!
Los protagonistas del partido ya han sido presentados ante el público del Movistar Arena y están recibiendo las últimas indicaciones de sus entrenadores.
¡Todo listo para que arranque el encuentro!
¡QUINTETO DEL REAL MADRID!
Ya conocemos el cinco inicial del Real Madrid. Los cinco jugadores que partirán de inicio en el equipo de Scariolo:
Campazzo, Llull, Abalde, Okeke y Tavares.
LAS CLAVES DEL PARTIDO PARA SCARIOLO
Y estas han sido las declaraciones del técnico del Real Madrid, Sergio Scariolo:
"Venimos de un partido muy importante, con desgaste físico y mental".
"La Laguna Tenerife es un equipo veterano y será un partido complicado".
"Debemos tener paciencia y capacidad de sufrir para poder sacar el partido adelante".
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