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Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 27ª jornada entre Real Madrid y La Laguna Tenerife

Sergio Llull, jugador del Real Madrid

Sergio Llull, jugador del Real Madrid / PETE ANDREOU

Xavier Zapater

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en la 27ª jornada de la Liga Endesa.

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