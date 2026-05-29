Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UCAM Murcia - BarçaMíchel AjaxEnrique RiquelmeCucurella GrimaldoKonatéRafael JódarSemifinales Roland GarrosEnzo PérezJulián ÁlvarezLuis EnriqueEtapa 5 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaBarça playoff Liga EndesaCuadro Liga EndesaPlayoffs ascenso PrimeraHorarios MotoGPHorarios F1Julián Álvarez BarçaFlorentinoPueblo más bonitoMovistarCuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

Baloncesto

Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de playoffs de la Liga Endesa, en vivo

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa

Patty Mills, base de La Laguna Tenerife, ante Abalde en el duelo frente al Real Madrid.

Patty Mills, base de La Laguna Tenerife, ante Abalde en el duelo frente al Real Madrid. / ACB Photo/David S. Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Zapater

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL