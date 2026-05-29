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Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de playoffs de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa
Xavier Zapater
Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido de cuartos de final de Liga Endesa
Por cierto, en el mismo lado del cuadro que La Laguna Tenerife y Real Madrid está a punto de finalizar el primer encuentro de la eliminatoria entre Barça y UCAM Murcia. Los de Xavi Pascual ganan por 27 puntos, a falta de un minuto para el final y van a robar el factor cancha.
Pueden seguir el tramo final del partido aquí.
¡10 MINUTOS PARA EL INICIO!
Los jugadores de Real Madrid y La Laguna Tenerife ya ultiman su puesta a punto sobre el parqué del Movistar Arena. Unos 10 minutos nos separan del arranque de este primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa.
¡Ya no queda nada!
¿VEREMOS EL DEBUT DE SISSOKO?
Una de las grandes novedades en el conjunto entrenado por Sergio Scariolo es el nuevo fichaje: Mady Sissoko. El pívot maliense se incorporó a la disciplina del Real Madrid hace unos días y, a pesar de no haber podido casi ni entrenar, ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy.
Las ausencias de Tavares y Len en el '5' han forzado esta situación.
Eso sí, cabe destacar que en la última visita de La Laguna Tenerife al Movistar Arena, los de Txus Vidorreta lograron llevarse la victoria (90-95). Fue en la jornada 27 de la fase regular de la Liga Endesa, en un partido en el que Marcelinho volvió a brillar, con 25 puntos y seis asistencias.
LA LAGUNA TENERIFE, CONTRA LA HISTORIA
Los datos no invitan al optimismo del equipo de Txus Vidorreta. En la historia de la Liga Endesa, en 40 de las 41 veces que se han enfrentado en play-offs el primero y octavo clasificado, la eliminatoria ha caído del lado del cabeza de serie.
¿Podrá La Laguna Tenerife desafiar a la historia?
REAL MADRID, EL EQUIPO A BATIR
La serie entre Real Madrid (1º) y La Laguna Tenerife (8º) es, a priori, la más desequilibrada de estos cuartos de final. Y es que, a pesar de no atravesar su mejor momento, el conjunto blanco ha sido, con diferencia, el mejor equipo de la fase regular a lo largo de la temporada.
Hoy, ¡primer asalto en el Movistar Arena!
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! Real Madrid y La Laguna Tenerife se citan en el Movistar Arena para la disputa del primer partido de los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. Arrancan las eliminatorias por el título, donde los de Scariolo parten como los grandes favoritos.
El encuentro dará comienzo en apenas 30 minutos (21:00 horas)...¡Empezamos!
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