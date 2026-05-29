Real Madrid - La Laguna Tenerife, en directo hoy: resultado del partido de playoffs de la Liga Endesa, en vivo

Por cierto, en el mismo lado del cuadro que La Laguna Tenerife y Real Madrid está a punto de finalizar el primer encuentro de la eliminatoria entre Barça y UCAM Murcia. Los de Xavi Pascual ganan por 27 puntos, a falta de un minuto para el final y van a robar el factor cancha.

Pueden seguir el tramo final del partido aquí.