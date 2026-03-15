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Real Madrid - Hiopos Lleida, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Real Madrid y Hiopos Lleida se enfrentan en el Movistar Arena en la 22ª jornada de la Liga Endesa
Miguel Jorge
Real Madrid y Hiopos Lleida se enfrentan en el Movistar Arena en la 22ª jornada de la Liga Endesa.
2º CUARTO | 9' | 18-17
¡Pone la directa Sergio Llull! Primera vez que está el Real Madrid por delante en el marcador!
1º CUARTO | FINAL | 16-17
¡Triple de Campazzo para cerrar el primer cuarto! ¡Han subido el ritmo en estos instantes finales!
1º CUARTO | 22''' | 13-15
¡Alleeeey-opp de Campazzo para Procida! Espectacular mate.
1º CUARTO | 1' | 9-13
¡Triplaaaazo de Shurna! Sigue Hiopos Lleida sacando rédito del triple.
1º CUARTO | 3' | 8-10
¡Qué reverso de Lyles! Rompe así la sequía en ataque del Real Madrid. Necesita dar un paso adelante el conjunto de Scariolo.
1º CUARTO | 4' | 6-10
Otra pérdida del Real Madrid en ataque. Esta vez fue de Abalde que no se entendió con Len.
1º CUARTO | 6' | 6-8
¡Triple de Bateman! ¡Parcial de 0-8 para Lleida!
1º CUARTO | 7' | 6-5
Algo errático el Real Madrid ahora en ataque. Casi dos minutos sin anotar los de Scariolo.
1º CUARTO | 8' | 6-3
¡De treeees Mikel Sanz! Estaba liberado el escolta del Lleida.
1º CUARTO | 9' | 5-0
Len y Okeke ponen los primeros puntos del partido. Varios desajustes defensivos del Lleida.
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