En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del segundo partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga
Albert Miranda
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 22-21 9'
¡TRIPLEEEEE DE FEEEELIZ DESDE SU CAASAAAAA!
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 19-21 9'
¡Otra canasta de Maledon! El Real Madrid se coloca a dos puntos del conjunto israelí.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 17-21 9'
Gaby Deck anota tras un buen pase de Garuba. El Hapoel está defendiendo intensamente y les está costando mucho anotar al Real Madrid.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 15-19 8'
Buena canasta de Teo Maledon para que los blancos vuelvan anotar.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 13-19 7'
Buenos minutos de Hapoel Tel Aviv. Están muy activos tras la pérdida de posesión y serios en defensa.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 13-16 5'
¡Tiempo muerto en el Movistar Arena!
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-13 5'
¡DOBLE TAPÓN DE LEN!
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-13 5'
Buena mano de Campazzo para recuperar la posesión para el Real Madrid.
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-8 4'
¡DOOOOOOOS TRIPLEEEEEEES CONSECUTIVOOOOOS DE MARIO HEZONJAAAAA!
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 5-8 3'
El partido ha empezado con mucho dinamismo: el Hapoel con más acierto.
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Sale a la luz la cita de Lamine Yamal con su nuevo amor
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: 'Es absolutamente ridículo
- Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro
- Klopp no entrenará al Real Madrid
- El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça