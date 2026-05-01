Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del segundo partido del play-off de la Euroliga, en vivo

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 22-21 9' ¡TRIPLEEEEE DE FEEEELIZ DESDE SU CAASAAAAA!

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 19-21 9' ¡Otra canasta de Maledon! El Real Madrid se coloca a dos puntos del conjunto israelí.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 17-21 9' Gaby Deck anota tras un buen pase de Garuba. El Hapoel está defendiendo intensamente y les está costando mucho anotar al Real Madrid.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 15-19 8' Buena canasta de Teo Maledon para que los blancos vuelvan anotar.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 13-19 7' Buenos minutos de Hapoel Tel Aviv. Están muy activos tras la pérdida de posesión y serios en defensa.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 13-16 5' ¡Tiempo muerto en el Movistar Arena!

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-13 5' ¡DOBLE TAPÓN DE LEN!

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-13 5' Buena mano de Campazzo para recuperar la posesión para el Real Madrid.

Real Madrid - Hapoel Tel Aviv | 11-8 4' ¡DOOOOOOOS TRIPLEEEEEEES CONSECUTIVOOOOOS DE MARIO HEZONJAAAAA!