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Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del segundo partido del play-off de la Euroliga, en vivo

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el play-off de la Euroliga

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el play-off de la Euroliga / AFP vía Europa Press

Albert Miranda

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido del play-off de la Euroliga.

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