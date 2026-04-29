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Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del primer partido del play-off de la Euroliga, en vivo
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga
Xavi Turu
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga.
1r cuarto | 3' | 20-11
¡¡Triiiiiiple de Campazzo!! Sigue la fiesta del base de los blancos. El argentino lleva ya cuatro triples.
1r cuarto | 4' | 17-11
Oturu suma dos puntos para los visitantes que siguen a remolque.
1r cuarto | 5' | 17-9
¡¡Triiiiiiple de Campazzo!! Empieza fino el argentino desde fuera del perímetro.
1r cuarto | 5' | 14-9
Dos puntos más para los de Scariolo con un Garuba que entró en lugar de Tavares. Buen arranque de los blancos.
1r cuarto | 6' | 12-9
Minutos de varios intercambios de canastas. Le pegó de tres en primera instancia Campazza, pero la réplica visitante no se hizo esperar con un lanzamiento de Micic que también tuvo acierto.
1r cuarto | 7' | 6-5
Tavares ha sufrido un golpe en la rodilla y Scarilo toma precauciones y lo manda al banquillo.
1r cuarto | 8' | 6-5
Comenzó bien el conjunto blanco con un Tavares que machacó, pero Mici puso un tiro de tres para reducir distancias.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Real Madrid.
Quinteto del Hapoel!
Con estos cinco sale Dimitris Itoudis:
Micic, Bryant, Malcolm, Wainright y Oturu.
¡Quinteto Real Madrid!
Estos son los cinco elegidos por Scariolo para este primer partido de Euroliga.
Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares.
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