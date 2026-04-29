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Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del primer partido del play-off de la Euroliga, en vivo

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga

Mario Hezonja, en un partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv

Mario Hezonja, en un partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / AFP vía Europa Press

Xavi Turu

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el primer partido del play-off de la Euroliga.

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