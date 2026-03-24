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Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Sigue en directo el partido de la 33ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv

El Real Madrid sumó una cómoda victoria en el Palau

El Real Madrid sumó una cómoda victoria en el Palau / ACB Photo - Víctor Salgado

Sergi Bescós I Lázaro

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en la 33ª jornada de la Euroliga.

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