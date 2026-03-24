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Baloncesto
Real Madrid - Hapoel Tel Aviv, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 33ª jornada de la Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en la 33ª jornada de la Euroliga.
Madrid (24-19) Hapoel l 1C l Min 0
¡Finaaaaaal del primer cuartoooo!
Madrid (24-19) Hapoel l 1C l Min 1
2 de 2 para Maledon. 10 de 10 en tiros libres los blancos.
Madrid (22-19) Hapoel l 1C l Min 1
Maledon fuerza la falta e irá a la línea de personal. 8 segundos restan de cuarto
Madrid (22-19) Hapoel l 1C l Min 1
Anota Maledon el tiro por la técnica
Madrid (21-19) Hapoel l 1C l Min 1
Gorrazo de Lyles. Ojo que se lleva técninca Micic.
Madrid (21-19) Hapoel l 1C l Min 1
Fuerza un tiro en fin de posesión la defensa del Hapoel.
Madrid (21-19) Hapoel l 1C l Min 2
Anota el adicional Bryant. El Hapeol aún no ha anotado de 3.
Madrid (21-18) Hapoel l 1C l Min 3
Gran canasta de Feliz con la diestra pero 2+1 de Bryant para el Hapoel.
Madrid (19-16) Hapoel l 1C l Min 3
Canastón de media distancia de Malcom. Deck responde con una gran penetración.
Madrid (17-14) Hapoel l 1C l Min 4
Muy activos Garuba y Okeke en defensa. Muy pendientes de los tiradores del Hapoel. Los blancos fuerzan la pérdida visitante tras una gran defensa colectiva
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