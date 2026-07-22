El Real Madrid ficha a Mikael Jantunen hasta 2028

Era un secreto a voces y ya se ha hecho oficial. Mikael Jantunen es nuevo jugador del Real Madrid, después de que el conjunto blanco haya anunciado su contratación.

El ala-pívot finlandés, de 26 años, firma por el Real Madrid para las próximas dos temporadas, hasta 2028. El jugador llega libre después de haber disputado esta última temporada en el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius.

Llega tras haber jugado para Jasikevicius

En el conjunto turco, con el que ganó el triplete nacional (Supercopa, Copa y Superliga turca), promedió 5,2 puntos y 3,2 rebotes por partido en 36 partidos de Euroliga. 'Fener' llegó a la Final Four de la competición europea, pero cayó en semifinales ante el Olympiacos, posterior campeón.

Jantunen no ha podido mostrar el gran nivel exhibido en su etapa en París. Campeón de la Eurocup en 2024, en la campaña 24/25, la del debut de los parisinos en la Euroliga, el finlandés fue uno de los mejores '4' de la campaña.

Jantunen es el hombre elegido por el Madrid para tomar el relevo de Mario Hezonja / EUROLEAGUE

Gran recuerdo en París

Bajo las órdenes de Tiago Splitter, Jantunen estuvo en 7,5 tantos y 4,8 capturas, pero con un porcentaje de tiro exterior que rozó el 40% de acierto (38,8%).

Jantunen es un '4' que se adapta a la perfección a la propuesta de juego planteada por Pedro Martínez. Con sus dos metros y cuatro centímetros, puede correr rápido la pista, pero también puede castigar cerca de canasta, más allá de esa amenaza exterior con la que cuenta.

Mikael Jantunen, en un partido ante el Barça / Gorka Urresola Elvira

Tercer fichaje para el roster de la próxima temporada

La incorporación de Jantunen por parte del Real Madrid es la tercera, tras los fichajes de Tim Luwawu Cabarrot (Baskonia) y Jaime Pradilla (Valencia Basket). De hecho, compartirá posición junto al internacional español y también con Chuma Okeke. Gabriel Deck también puede aportar minutos al '4' pese a ser alero.

Jaime Pradilla, nuevo jugador del Real Madrid / Real Madrid

Con la llegada de Jantunen, el Real Madrid se cubre las espaldas tras la salida de Mario Hezonja, que comunicó al club blanco a principios de semana que abonaba su cláusula de salida (850.000 euros) para marcharse a la NBA. Los dos jugadores son muy distintos, y la baja del croata es sensible, pero los blancos ya se han movido con celeridad al incorporar a uno de los mejores agentes libres que quedaban disponibles en el mercado europeo.