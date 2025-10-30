Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

EUROLIGA

Real Madrid - Fenerbahçe, en directo: octava jornada de la Euroliga, hoy en vivo

El conjunto blanco recibe al cuadro de Sarunas Jasikevicius, vigente campeón de Europa

Izan Almansa y Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid

Izan Almansa y Trey Lyles, en un partido con el Real Madrid / Euroleague

Miguel Jorge

Real Madrid y Fenerbahçe se enfrentan en el Movistar Arena en la octava jornada de la Euroliga.

Actualizar
Ver más

TEMAS