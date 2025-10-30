En Directo
EUROLIGA
Real Madrid - Fenerbahçe, en directo: octava jornada de la Euroliga, hoy en vivo
El conjunto blanco recibe al cuadro de Sarunas Jasikevicius, vigente campeón de Europa
Miguel Jorge
Real Madrid y Fenerbahçe se enfrentan en el Movistar Arena en la octava jornada de la Euroliga.
1º CUARTO | 3' | 20-6
Continúa errático el Fenerbahçe de cara al aro y más en instantes donde el partido ha entrado en un ritmo lento.
1º CUARTO | 4' | 19-4
¡Vaya tapón de Tavares a Bacot! Sigue el Real Madrid compitiendo a un nivel muy alto en este arranque de partido.
1º CUARTO | 6' | 17-2
¡Abalde a la contra para sentenciar con otro triple! Tiempo muerto de Jasikevicius ante semejante parcial.
1º CUARTO | 7' | 12-2
¡Y OTRO TRIPLE DEL REAL MADRID! ¡Preciosa la finta de Lyles antes de armar la muñeca!
1º CUARTO | 9' | 9-0
¡DESDE SU CASA CAMPAZZO! ¡TRI PLA ZO!
1º CUARTO | 9' | 6-0
¡DE TREEEES CAMPAZZO! 6-0 para los de Scariolo.
1º CUARTO | 9' | 2-0
¡2+1 de Tavares para estrenar el marcador! Personal para Bacot.
1º CUARTO | 9' | 0-0
¡BALÓN AL AIRE! ¡COMIEEEEEEEENZA EL PARTIDO!
¡Todo listo en el Movistar Arena! ¡Graaaaan ambiente en la capital!
Al lituano le está costando encajar las piezas en un equipo al que le está costando olvidarse de sus 2 grandes líderes el curso pasado: Marko Guduric y Nigel Hayes-Davis. Los turcos vienen de caer contundentemente en Valencia (94-79), a pesar del buen partido de Horton-Tucker y Wade Baldwin.
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- Lamine y la pubalgia: 'Es una lesión con la que hay que convivir
- Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza