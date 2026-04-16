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Real Madrid - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Real Madrid y Estrella Roja se enfrentan en el Movistar Arena en la 38ª jornada de la Euroliga
Sergi Bescós I Lázaro
Real Madrid y Estrella Roja se enfrentan en el Movistar Arena en la 38ª jornada de la Euroliga.
Los blancos ya han pisado la pista del Movistar Arena para preparar el partido de hoy
Última jornada de Euroliga
Último partido de la fase regular de la mejor competición de baloncesto de Europa. Hoy conoceremos qué equipos entran directamente a los Playoffs y los cuatro que lucharán por entrar en el Play-In.
Los blancos, que ya tienen asegurado su billete para los Playoffs, llegan al partido con ganas de certificar su posición dentro del Top 4. Los de Scariolo solo han perdido 1 partido en casa (vs Panathinaikos) y buscarán terminar la fase regular de la mejor manera. Por su parte, el Estrella Roja necesta ganar en el Movistar Arena y esperar una derrota del Zalgiris para poder entrar directamente a los Playoffs.
¡Muuuuuy buenas tardes desde el Movistar Arena!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Real Madrid y Estrella Roja correspondiente a la jornada número 30 de la Euroliga
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