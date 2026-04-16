Real Madrid - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Última jornada de Euroliga

Último partido de la fase regular de la mejor competición de baloncesto de Europa. Hoy conoceremos qué equipos entran directamente a los Playoffs y los cuatro que lucharán por entrar en el Play-In.

Los blancos, que ya tienen asegurado su billete para los Playoffs, llegan al partido con ganas de certificar su posición dentro del Top 4. Los de Scariolo solo han perdido 1 partido en casa (vs Panathinaikos) y buscarán terminar la fase regular de la mejor manera. Por su parte, el Estrella Roja necesta ganar en el Movistar Arena y esperar una derrota del Zalgiris para poder entrar directamente a los Playoffs.