El Real Madrid deja sin Eurobasket a David Kramer

Malas noticias para Alemania de cara al próximo Eurobasket. Álex Mumbrú tendrá una baja muy sensible en su perímetro, ya que no podrá contar con David Kramer.

El escolta del Real Madrid es una de las caras nuevas del proyecto que dirigirá Sergio Scariolo. Pero en el camino hacia el próximo Campeonato de Europa, el exjugador de La Laguna Tenerife ha sufrido una lesión muscular, y ese contratiempo físico le va a dejar sin poder representar a su país en el Europeo.

El Madrid no da luz verde

Según apunta 'AS', los servicios médicos de la selección alemana contactaron con los del Real Madrid, y los de la sección blanca desautorizaron su participación en el Eurobasket.

El propio Mumbrú lo comentó en la previa del partido en el que su selección derrotó a España por 95-78.

Tal y como se pudo ver ante 'La Familia', Alemania, vigente campeona mundial, acudirá al Europeo con un roster temible en el que destacan jugadores como Dennis Schroder, Franz Wagner o Daniel Theis, pero la rotación en el perímetro quedará algo reducida.

Por la otra parte, el Real Madrid, que arranca en los próximos días la pretemporada, contará en sus filas con Kramer, que ultimará su puesta a punto para poder estar listo para la Supercopa Endesa, el primer reto del curso para los blancos.

Kramer es una apuesta del club tras su buen año en Tenerife: 11,1 puntos por partido en Liga Endesa, y un acierto exterior del 37,8%.

Alemania está encuadrada en el grupo B del Eurobasket junto a Montenegro, Suecia, Lituania, Gran Bretaña y Finlandia.