En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Covirán Granada, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 19ª jornada de la Liga Endesa entre Real Madrid y Covirán Granada
Jesús Burgos
Real Madrid y Covirán Granada se enfrentan en el Movistar Arena en la 19ª jornada de la Liga Endesa.
3º CUARTO | 2' | 68-48
Nuevo tiempo muerto del Covirán Granada.
3º CUARTO | 2' | 68-48
Recuperación del Madrid y salida rápida de Kramer para anotar y aumentar la distancia a los veintos puntos.
3º CUARTO | 2' | 66-48
Almansa recibe bajo el tablero y anota dos puntos más para los blancos.
3º CUARTO | 2' | 64-48
Brozic falla desde tres y el Madrid coge el rebote.
3º CUARTO | 3' | 64-48
Sergio Llull anota desde el tiro libre.
3º CUARTO | 3' | 62-48
Falla del Granada que está desaprovechando muchos tiros y teniendo pérdidas y errores que le han empujado a una desventaja ya de 14 puntos. La mayor en todo el partido.
3º CUARTO | 3' | 62-48
Otros nuevos dos tiros libres para el Madrid por falta de Alibegovic sobre Len, quien anota ambos tiros.
3º CUARTO | 3' | 60-48
Dos nuevos tiros libres para Brozic. Obviamente, no falla ninguno. 8 de 8, 100% de acierto y 10 puntos en total.
3º CUARTO | 3' | 60-46
2+1 de Len que falla el tiro libre.
3º CUARTO | 4' | 58-46
Mate de Brimah que estaba escondido en la línea de fondo.
