El Real Madrid confirma las peores noticias con Usman Garuba: rotura completa del Aquiles izquierdo

El Real Madrid confirmó los peores pronósticos con Usman Garuba. El pívot español se llevó las manos al tendón de Aquiles de su pierna izquierda en el partido ante Valencia Basket de las semifinales de la Final Four de la Euroliga.

Fue al inicio del último cuarto, cuando todavía no se había disputado ni un solo minuto. El internacional español le fue a hacer un bloqueo a su compañero Theo Maledon, y tras la continuación hacia canasta y completamente solo, Garuba notó el tirón que le mandó directamente al suelo.

Usman Garuba se lesionó en el partido de Euroliga ante Valencia Basket / EFE

Intentó reincorporarse, pero el '16' blanco no podía apoyar el pie en pista, y sus manos se dirigían constantemente a la zona afectada. Se lo llevaron sus compañeros al banquillo, para que se marchase posteriormente a vestuarios, y en las horas siguientes, todavía en Atenas, se le vio sentado en una silla de ruedas.

El comunicado médico de Garuba

Quedaba por confirmarse la gravedad de la lesión en la vuelta a Madrid, y así ha sido. A través de un comunicado médico, el club blanco ha especificado que Usman Garuba tiene una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, y que será intervenido en los próximos días.

Un año apartado de las pistas

Pese a que el comunicado no especifica el tiempo de baja, la rotura de Aquiles es una de las peores lesiones en el mundo del deporte de élite. El exazulgrana Chimezie Metu sufrió la misma dolencia el pasado curso, y ha estado apartado de las pistas un año.

La lesión de Garuba es un duro contratiempo para un Sergio Scariolo que ya no pudo disponer de ninguno de sus pívots puros en la final de la Euroliga ante el Olympiacos.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

De cara al play-off de la Liga Endesa, el Real Madrid ya confirmó el fichaje de Omer Yurtseven, pívot turco que esta temporada ha jugado en el Panathinaikos y en los Golden State Warriors. Llega para sustituir las bajas de Edy Tavares y Alex Len, ambos baja hasta el próximo curso por lesiones de rodilla y de fascia plantar, respectivamente.

Yurtseven llega para paliar las lesiones de los pívots del Madrid, en un movimiento rápido de la entidad blanca / RMADRID

¿Volverá a ir al mercado el Real Madrid?

Quedará por ver si la lesión de Garuba obliga al Madrid a volver a sondear el mercado en busca de un pívot, ya que con este contratiempo, Yurtseven queda como único '5' del equipo.