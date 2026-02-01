Real Madrid - Casademont Zaragoza, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Los comandados por Toño Martín registraron una derrota ante el Girona (94-90), una derrota ante el Murcia (90-84), una derrota ante el Valencia (115-73) y una victoria sobre el Gran Canaria (95-84), posicionándose consecuentemente en el decimoquinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 11 derrotas y -69 en el diferencial de puntos.