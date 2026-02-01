En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Casademont Zaragoza, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 18ª jornada de la ACB entre Real Madrid y Casademont Zaragoza
Migue Jorge
Real Madrid y Casademont Zaragoza se enfrentan en el Movistar Arena en la 18ª jornada de la Liga Endesa.
Ultiman el calentamiento ambos equipos en un Movistar Arena que poco a poco comienza a llenarse. Partido muy importante para los de Scariolo en este mes donde las miradas están puestas en la Copa del Rey.
Los comandados por Toño Martín registraron una derrota ante el Girona (94-90), una derrota ante el Murcia (90-84), una derrota ante el Valencia (115-73) y una victoria sobre el Gran Canaria (95-84), posicionándose consecuentemente en el decimoquinto lugar de la clasificación con 6 victorias, 11 derrotas y -69 en el diferencial de puntos.
El combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa tras derrotar al Breogán (103-85), derrotar al Valencia (94-79), derrotar al Andorra (90-85) y derrotar al Barcelona (105-100). En este sentido, actualmente se ubican en el puesto número 1 de la tabla con 15 victorias, 2 derrotas y +164 en el diferencial de anotaciones.
Horario y dónde ver
El partido entre Real Madrid y Zaragoza, correspondiente a la nueva jornada de la Liga Endesa, se disputa hoy domingo 2 de febrero a las 17:00 horas. El partido se podrá ver en directo y online a través de Movistar+.
